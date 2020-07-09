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son başvuru tarihi yaklaşıyor! 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankaya ve nasıl yatırılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvuruları için son tarih yaklaşıyor. Devlet bünyesinde memur olmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu 2020 başvuru tarihleri bilgisine göre işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu noktada, KPSS başvuru ücreti ödeme başta olmak üzere, birçok konu hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman bitiyor? KPSS sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya ve nasıl yatırılır? İşte, ÖSYM AİS ile 2020 KPSS lisans başvuruları ekranı...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 10:58 ABONE OL
KPSS son başvuru tarihi yaklaşıyor! 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankaya ve nasıl yatırılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Sınava yönelik ilgili kılavuz geçtiğimiz günlerde duyurulurken 2020 son başvuru tarihi, sınav ücreti ve ücretin yatırılacağı bankalar gibi birçok detay da netlik kazanmıştı. KPSS başvuru ücreti ödeme, son başvuru tarihi ve diğer tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR? İŞTE SON TARİHİ!

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumları kapsamındaki başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz'a kadar devam ediyor.

Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan KPSS başvuru tarihleri son güne kadar başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

ÖSYM kılavuzunda ayrıca, KPSS sınav ücreti ödeme işlemlerinde de bilgi verildi. Bilindiği üzere, sınava katılım gösterebilmek için başvuru ekranında KPSS sınav ücreti ödeme işlemlerinin yapılması gerekiyor. Peki, KPSS sınav ücreti hangi bankaya ve nasıl yatırılır?

İşte, KPSS başvuruları hakkında merak edilenler..

KPSS son başvuru tarihi yaklaşıyor! 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankaya ve nasıl yatırılır?

KPSS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

başvuruları 30 Haziran itibarı ile başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

2020- Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS son başvuru tarihi yaklaşıyor! 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankaya ve nasıl yatırılır?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

  • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
  • ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
KPSS son başvuru tarihi yaklaşıyor! 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankaya ve nasıl yatırılır?

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

  • Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
  • Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
KPSS son başvuru tarihi yaklaşıyor! 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankaya ve nasıl yatırılır?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 lisans başvuruları 'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır

KPSS son başvuru tarihi yaklaşıyor! 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankaya ve nasıl yatırılır?

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

  • 2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
  • 2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
  • 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
KPSS son başvuru tarihi yaklaşıyor! 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankaya ve nasıl yatırılır?
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KPSS son başvuru tarihi yaklaşıyor! 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankaya ve nasıl yatırılır?
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