KPSS son başvuru tarihi yaklaşıyor! 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankaya ve nasıl yatırılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Sınava yönelik ilgili kılavuz geçtiğimiz günlerde duyurulurken 2020 KPSS son başvuru tarihi, sınav ücreti ve ücretin yatırılacağı bankalar gibi birçok detay da netlik kazanmıştı. KPSS başvuru ücreti ödeme, son başvuru tarihi ve diğer tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR? İŞTE SON TARİHİ!

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumları kapsamındaki başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz'a kadar devam ediyor.

Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan KPSS başvuru tarihleri son güne kadar başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

ÖSYM kılavuzunda ayrıca, KPSS sınav ücreti ödeme işlemlerinde de bilgi verildi. Bilindiği üzere, sınava katılım gösterebilmek için başvuru ekranında KPSS sınav ücreti ödeme işlemlerinin yapılması gerekiyor. Peki, KPSS sınav ücreti hangi bankaya ve nasıl yatırılır?

İşte, KPSS başvuruları hakkında merak edilenler..