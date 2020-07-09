LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2020 LGS kontenjanları ile yüzdelik dilimleri ne zaman belli olacak?

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tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2020 LGS kontenjanları ile yüzdelik dilimleri ne zaman belli olacak?

Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav geçtiğimiz haftalarda uygulandı. Yüz binlerce öğrenci, iyi bir lise hayali ile sınava katılım gösterdi. Sınavın ardından sonuçlar beklenirken 2020 tercihleri başta olmak üzere birçok konu da araştırılıyor. Bilindiği gibi, LGS tercihleri için 2020 LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri büyük önem arz ediyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte, tercih takvimi hakkındaki bilgiler...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 09:55 Son Güncelleme: 9.7.2020 09:56 ABONE OL
LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? MEB ile 2020 LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu?

tercihleri ne zaman yapılacak, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? Bu soruların yanıtları, Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki uygulanan merkezi sınavın ardından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Merkezi sınav, geçtiğimiz haftalarda yüz binlerce öğrencinin katılımı ile tamamlandı. Öğrenciler sonuçları beklerken 2020 LGS tercih süreci hakkındaki araştırmalarını da arttırdı. Bu noktada, 2020 LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri önem arz ediyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Bilindiği gibi, açıklanacak olan sınav sonuçlarının akabinde LGS tercihleri alınmaya başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www..gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2020

Haberimizin devamından, LGS tercih süreci hakkında bilgi edinebilir; LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimlerine yönelik güncel bilgileri bulabilirsiniz.

İşte, 2020 LGS tercih süreci hakkındaki muhtemel tarihler;

LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? MEB ile 2020 LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.

Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa süreç şu şekilde ilerleyecektir;

LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? MEB ile 2020 LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu?

17 Temmuz: tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı
23 Temmuz-4 Ağustos: yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması
14 Ağustos: yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
21 Ağustos: yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? MEB ile 2020 LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu?

Yayımlanan tarih bilgileri henüz netleşmemekle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yerleştirme sürecine göre hesaplanmıştır. Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

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LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2020 LGS kontenjanları ile yüzdelik dilimleri ne zaman belli olacak?
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