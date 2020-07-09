YÖK'ten açıklama bekleniyor...Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK 2020-2021 yeni dönemde üniversiteler açılıyor mu, açılacak mı?

Corona pandemisi nedeniyle eğitim öğretim sistemi uzaktan eğitim olarak devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından yapılan açıklama göre; okulların açılış tarihi belli oldu. Bu açıklamanın ardından gözler YÖK'e çevrildi. Öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyorlar. Bu bağlamda; üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 Üniversiteler açılıyor mu, açıklama geldi mi?
Yeni eğitim öğretim yılına az bir zaman kala milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılış tarihini öğrenmek istiyor. YÖK'ten gelecek resmi açıklamayı bekleyenlerin sayısı ise giderek arttı. Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.
YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."