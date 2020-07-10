AÖF diplomaları nasıl, ne zaman alınacak? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma sorgulama

AÖF bahar dönemi sınavları, 8 Temmuz tarihinde sona erdi. Online ortamda gerçekleştirilen vize ve final sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte binlerce öğrenci diplomalar ile ilgili yapılacak açıklamaya beklemeye koyuldu. Anadolu Üniversitesi'nin www.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak diploma sorgulama işleminin ardından diplomaların ne zaman verileceği belli oldu mu? AÖF 2020 diplomaları ne zaman, nasıl alınacak? İşte detaylar…
AÖF DİPLOMA SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AÖF diplomaları https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula adresi üzerinden sorgulanabilir. Öğrenciler T.C kimlik numarası ve diploma numarası girerek diplomalarını doğrulayabilir.
AÖF DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLİR?
2019 2020 AÖF diplomalarıyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;
Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.
Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.
Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.
Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.
Mezuniyet tarihinden sonra kimlik bilgilerinde mahkeme kararı ile değişiklik olması hâlinde (evlenme ve boşanma hariç) yeni kimlik bilgilerine göre diploma düzenlenmektedir.