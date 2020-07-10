AÖF sınav sonuçları 2020 açıklandı! Anadolu Üniversitesi online AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Eğitim hayatlarını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde sürdüren öğrenciler için müjdeli haber geldi. Bu noktada, büyük bir merakla beklenilen 2020 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı. Böylelikle, sınavların tamamlanmasının ardından adayların yoğun bir şekilde yanıtını araştırmaya başladığı '2020 AÖF sonuçları açıklandı mı?' sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, AÖF final sınav sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır? Detaylar haberimizde.

ONLINE AÖF SINAV SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI

Bilindiği üzere, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları, Kovid-19 salgını nedeni ile uzaktan, online olarak yapılmıştı. 24 Haziran ile 8 Temmuz tarihleri arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖF bahar dönemi sınav sonucu öğrenme işlemleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyordu.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Dün gece saatlerinde Anadolu Üniversitesi'nden bir açıklama geldi ve AÖF sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi.

İşte, AÖF online sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler;