AÖF sınav sonuçları 2020 açıklandı! Anadolu Üniversitesi online AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Eğitim hayatlarını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde sürdüren öğrenciler için müjdeli haber geldi. Bu noktada, büyük bir merakla beklenilen 2020 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı. Böylelikle, sınavların tamamlanmasının ardından adayların yoğun bir şekilde yanıtını araştırmaya başladığı '2020 AÖF sonuçları açıklandı mı?' sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, AÖF final sınav sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır? Detaylar haberimizde.
Bilindiği üzere, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları, Kovid-19 salgını nedeni ile uzaktan, online olarak yapılmıştı. 24 Haziran ile 8 Temmuz tarihleri arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖF bahar dönemi sınav sonucu öğrenme işlemleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyordu.
Dün gece saatlerinde Anadolu Üniversitesi'nden bir açıklama geldi ve AÖF sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi.
İşte, AÖF online sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler;
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖF final sınavı sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin https://www.anadolu.edu.tr/ adresinden öğrenilecek. Anadolu Üniversitesi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı Sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. Mezunlarımızı tebrik ederiz.
AÖF YAZ OKULU AÇMA KARARI DUYURUSU
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, AÖF yaz okuluyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;
Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Yaz Okulu" yerine "Üç Ders Sınavı" uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.
Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, "Yaz Okulu" açılmasına karar vermiştir. "Yaz Okulu" sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
"Yaz Okulu" başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti