AÖF 2020 yaz okulu kayıt dönemi ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu bu yıl var mı, açıldı mı?

AÖF yaz okulu duyurusu Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yapılarak kamuoyuna duyuruldu. Bir süredir kaldırılan ve yazın verilen eğitimin yeni bir kararla yeniden başlayacak olması Açıköğretim öğrencilerinin yüzünü güldürürken eğitimin salgının belirlenen tarihlerdeki vaziyetine bakılarak yüz yüze veya çevrimiçi yapılacağı kararının verileceği bildirildi. Peki, 2020 AÖF yaz okulu var mı, açıldı mı? AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır, ne zaman başlayacak? İşte Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı o duyuru!

AÖF YAZ OKULU AÇILDI MI, OLACAK MI? ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN YENİ KARAR!

Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesi öğrencilerini yakından ilgilendiren AÖF yaz okulu kayıtları ile ilgili detaylar bugün yapılan açıklama ile duyuruldu. Son olarak kaldırılması kararlaştırılan yazın uygulanan eğitimin yeniden başlayacağı açıklaması sonrasında vatandaşlar yayınlanan duyurunun detaylarını merak ediyor…