AÖL sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 MEB ile Açık Lise AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri

AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri sınava girecek olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açık Liseden mezun olup eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler yeni sınav tarihlerinde sınava girecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ertelenen Açık Lise sınav tarihlerinde değişiklik yapmıştı. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte çalışmalarına ara vermeden devam eden öğrenciler için AÖL sınavı ne zaman yapılacak? MEB ile AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri 2020!
Açık Lise kayıt yenileme ve sınav tarihleri belli oldu. 4-5 Temmuz tarihlerinde yapılması beklenen ve koronavirüs sebebiyle ertelenen açıköğretim lisesi sınavları normalleşme süreci kapsamında önümüzdeki haftalarda yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı duyuruda AÖL sınavlarının 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağını açıkladı.
MEB 2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem AÖL sınavları 25 - 26 Temmuz tarihlerinde uygulanacak. Açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle belirlenen tarihlerde gerçekleşeceği kamuoyuna bildirilmişti.
İşte AÖL sınav ve kayıt yenileme tarihlerine ilişkin tüm bilgiler…
MEB tarafından yapılan duyuruya göre, Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen; Açık Öğretim Lisesi sınav tarihi belli oldu.
AÖL sınav yerleri öğrencilerin erişimine açıldı. AÖL sınav yerini sorgulamak isteyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sınav giriş yerini sorgulayabilir.
AÖL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınavı açıklaması;
"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.
2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak.