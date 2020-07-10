ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı? TIKLA SORGULA!

6-9 Temmuz tarihleri arasında yapılan ve sınava giremeyen öğrencilere mazeret hakkı tanınmayan ATA AÖF sınav sonuçları merakla bekleniyor. Sınava giremeyen öğrencileri için mazeret hakkı tanınmayacak olup online bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacak. Öte yandan sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacak. Peki; ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?
ATA AÖF sınav sonuçlarının 10 Temmuz 2020 tarihinden sonra topluca ilan edileceği yapılan açıklamada yer alıyor.
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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçları 10 Temmuz 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecek.
06-09 Temmuz 2020 tarihleri arasında Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret hakkı verilmeyecek.
Online Bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacak.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacak.
Online vize sınav notunun başarı notuna katkısı %25 final notunun oranı ise %75 oranlarında olacaktır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.
DİPLOMALAR NASIL DÜZENLENİYOR?
Tüm dersleri başarı ile tamamladığınızda mezuniyetiniz sisteme işlenir ve diplomanız hazırlanmaya başlar. Bu işlem tamamlandığında diplomanız Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'de kayıtlı adresinize kargo ile gönderilir ve tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılır.
Diplomaları adreslerine gönderilen ancak teslim edilemeden Fakültemize iade edilen öğrenciler şahsen ya da vekalet verdikleri yakınları tarafından diplomalarını teslim alabilirler.
Diplomada isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, program ve mezuniyet tarihi gibi bilgiler yer almaktadır.