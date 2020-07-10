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: 'Arkadaş'ı okullara gönderdik

Milli Eğitim Bakanı , 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için hazırladıkları 'Arkadaş' adlı tatil kitabını okullara gönderdiklerini bildirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 14:55 Son Güncelleme: 10.7.2020 14:56 ABONE OL
Bakan Selçuk: 'Arkadaş'ı okullara gönderdik

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hadi maskenizi takıp çocuğunuzun okuluna uğrayın. Yaz tatili için 'Arkadaş' kitaplarını hazırladık ve okullara gönderdik. 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerimiz kitaplarını okuldan alabilirler. Yaptığınız etkinlik sayfalarını paylaşırsanız bakmak isterim" dedi.

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Bakan Selçuk: 'Arkadaş'ı okullara gönderdik
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