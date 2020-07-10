E okul kayıt sorgulama 2020: Çocuğum hangi okula gidecek? MEB okula başlama yaşı ve kayıt durumu sorgulama ekranı!

Milyonlarca veli ve öğrenci yeni dönem okul kayıtları için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustos'ta açılmasına karar verilen okullarda tüm hazırlıklar sürüyor. Bir yandan öğrenci velileri çocuğum hangi okula gidecek sorusuna yanıt aramaya ararken konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. MEB tarafından yayınlanan duyuruda e okul sayfasından öğrencilerin hangi okula gideceklerini sorgulayabileceklerini duyurdu. Buna göre; Çocuğum hangi okula gidecek? e-Okul kayıt sorgulama işlemi nasıl yapılır?

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? E OKUL KAYIT SORGULAMA

2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Veliler çocuklarının kayıt olacakları okulu araştırıyor. E okul sisteminden kayıt sorgulama işleminin nasıl yapılacağı ilkokul ve ortaokul öğrencileri kayıt detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

KAYIT DURUMU VE OKULA BAŞLAMA YAŞI SORGULA!

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, haberimizin devamında yer alan linklere tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.