Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 2020 Bursluluk sınavı tarihi: İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB AÇIKLADI!

sınavı tarihi: ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÇIKLADI!

için vatandaşlar şimdiden geri sayıma başladı. Eski adıyla PYBS yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim sınavlarına başvurular ise geçtiğimiz aylarda e okul sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmişti. 6 Haziran tarihinde yapılması beklenen sınavın tarihinde değişikliğe gidildiği sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Peki, İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte sınavı tarihi ve detaylar…

Giriş Tarihi: 10.7.2020 12:29 Son Güncelleme: 10.7.2020 12:29 ABONE OL
İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2020 Bursluluk sınavı tarihi

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan binlerce ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisinin gündeminde yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı ise yaptığı son açıklamada sınav tarihinde değişiklik yapıldığını bildirmişti. Aynı zamanda; Bakan Ziya Selçuk, öğrencilerin sınavda yalnızca birinci dönemin konularında sorumlu tutulacağını bildirdi. Buna göre; 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte tarafından değiştirildiği duyurusu ile gündeme gelen 2020 İOKBS bursluluk sınavı tarihi…

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHE ERTELENMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklaması ile beraber normal şartlarda 6 Haziran tarihinde uygulanacak olan İOKBS bursluluk sınavının Eylül ayında belirtilen tarihe ertelendiği bildirildi…

İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2020 Bursluluk sınavı tarihi

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? 2020 İOKBS BURSLULUK SINAVI TARİHİ!

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" bilgisi paylaşıldı.

Daha önce () 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 'nı () koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.

İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2020 Bursluluk sınavı tarihi

İşte bursluluk sınavı hakkında tüm bilgiler;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavına girecek öğrencilerin hangi konulardan sorumlu olacağını açıkladı.

'ye 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyordu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2020 Bursluluk sınavı tarihi: İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB AÇIKLADI!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA