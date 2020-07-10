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sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2020 Üniversite sınavı YKS sonuçları için ’de!

Milyonlarca kişinin katılım sağladığı sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Üniversite hayali kuran binlerce genç Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açılacak olan sonuçların tarihine kilitlenmiş durumda. Sonuçların kısa zamanda açıklanması beklenirken tüm gelişmeler ise yakından takip ediliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? takvimi ile YKS sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.7.2020 15:15 ABONE OL
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2020 Üniversite sınavı YKS sonuçları için ÖSYM’de!

takvimi içerisinde bulunan sınav sonuçları tarihine sayılı günler kala 2020 üniversite sınavına katılım sağlayan adayların heyecanı zirveye ulaştı. Bazı durumlarda ise ÖSYM sonuçları belirttiği tarihten erken açıkladığı da biliniyor. Bu nedenle adaylar tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman? İşte tüm detaylar…

2020 ÖSYM TAKVİMİ İLE YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz ay milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı sınavın sonucu için nefesler tutuldu. İstediği üniversitede eğitim görme hayali kuran binlerce vatandaş ÖSYM sonuç ekranını yakından takip ederken açıklanan tarihten önce sonuçların açıklanabileceği ihtimali bulunuyor. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan tarihe göre 2020 YKS sonuçları Temmuz ayının sonunda belirtilen tarihte açıklanacak…

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2020 Üniversite sınavı YKS sonuçları için ÖSYM’de!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı için tarih verildi.

, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

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SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2020 Üniversite sınavı YKS sonuçları için ÖSYM’de!
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2020 Üniversite sınavı YKS sonuçları için ÖSYM’de!
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