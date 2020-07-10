YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2020 Üniversite sınavı YKS sonuçları için ÖSYM’de!

ÖSYM takvimi içerisinde bulunan YKS sınav sonuçları tarihine sayılı günler kala 2020 üniversite sınavına katılım sağlayan adayların heyecanı zirveye ulaştı. Bazı durumlarda ise ÖSYM sonuçları belirttiği tarihten erken açıkladığı da biliniyor. Bu nedenle adaylar tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman? İşte tüm detaylar…

2020 ÖSYM TAKVİMİ İLE YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz ay milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı sınavın sonucu için nefesler tutuldu. İstediği üniversitede eğitim görme hayali kuran binlerce vatandaş ÖSYM sonuç ekranını yakından takip ederken açıklanan tarihten önce sonuçların açıklanabileceği ihtimali bulunuyor. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan tarihe göre 2020 YKS sonuçları Temmuz ayının sonunda belirtilen tarihte açıklanacak…