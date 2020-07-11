AÖF final sınavı sonuçları sorgula! 2020 Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı!

Koronavirüsü pandemisi sebebiyle onlıne ortamda yapılan AÖF final sınavı sonuçları nihayet açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim öğrencileri Bahar dönemi vizelerine elektronik ortam üzerinden verilen süreç tamamlanmış oldu. Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakültelerinin bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Kurumun resmi internet sitesinden AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemini aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak yapabilirsiniz. İşte, 2020 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

24 Haziran- 8 Temmuz tarihlerinde yüz binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamanın ardından açıklandı. AÖF tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 2020 AÖF sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirilince 2020 AÖF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir sorusu yanıt bulmuş oldu.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavı sonuçları, üniversitenin https://www.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden öğrenilecek.

İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…