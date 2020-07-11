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final sınavı sonuçları sorgula! 2020 Bahar Dönemi açıklandı!

24 Haziran- 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen final sonuçları açıklandı. tarafından koronavirüs salgın süreci nedeniyle alınan kararla öğrencilerinin online ortamda final sınavlarının gerçekleştirilmesinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Anadolu üniversitesi, İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakültelerini kapsayan bahar dönemi final sonuçları erişime açıldı. Buna göre; açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 11.7.2020 19:30 ABONE OL
AÖF final sınavı sonuçları sorgula! 2020 Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı!

Koronavirüsü pandemisi sebebiyle onlıne ortamda yapılan final sınavı sonuçları nihayet açıklandı. Açık Öğretim öğrencileri Bahar dönemi vizelerine elektronik ortam üzerinden verilen süreç tamamlanmış oldu. Fakültesi İktisat ve İşletme Fakültelerinin bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Kurumun resmi internet sitesinden sorgulama işlemini aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak yapabilirsiniz. İşte, 2020 sorgulama ekranı!

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

24 Haziran- 8 Temmuz tarihlerinde yüz binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamanın ardından açıklandı. AÖF tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 2020 AÖF sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirilince 2020 AÖF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir sorusu yanıt bulmuş oldu.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavı sonuçları, üniversitenin https://www.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden öğrenilecek.

İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AÖF final sınavı sonuçları sorgula! 2020 Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı!

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi sınav sonuçlarına, http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF YAZ OKULU AÇMA KARARI DUYURUSU

'nden yapılan açıklamada, AÖF yaz okuluyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;

Sevgili Sistemi Öğrencileri,

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Yaz Okulu" yerine "Üç Ders Sınavı" uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, "Yaz Okulu" açılmasına karar vermiştir. "Yaz Okulu" sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

"Yaz Okulu" başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.

AÖF final sınavı sonuçları sorgula! 2020 Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı!
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AÖF final sınavı sonuçları sorgula! 2020 Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı!
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