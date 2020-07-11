AÖF final sınavı sonuçları sorgula! 2020 Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı!

Koronavirüsü pandemisi sebebiyle onlıne ortamda yapılan AÖF final sınavı sonuçları nihayet açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim öğrencileri Bahar dönemi vizelerine elektronik ortam üzerinden verilen süreç tamamlanmış oldu. Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakültelerinin bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Kurumun resmi internet sitesinden AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemini aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak yapabilirsiniz. İşte, 2020 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama ekranı!
24 Haziran- 8 Temmuz tarihlerinde yüz binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamanın ardından açıklandı. AÖF tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 2020 AÖF sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirilince 2020 AÖF sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir sorusu yanıt bulmuş oldu.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavı sonuçları, üniversitenin https://www.anadolu.edu.tr/ internet sitesinden öğrenilecek.
İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
2019-2020 öğretim yılı AÖF bahar dönemi sınav sonuçlarına, http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden erişebilecek.
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, AÖF yaz okuluyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;
Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Yaz Okulu" yerine "Üç Ders Sınavı" uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.
Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, "Yaz Okulu" açılmasına karar vermiştir. "Yaz Okulu" sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
"Yaz Okulu" başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.