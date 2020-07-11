AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 Bu yıl AÖF yaz okulu açılacak mı, var mı?

AÖF yaz okulu duyurusu ile beraber milyonlarca açıköğretim öğrencisinin araştırmaları hız kazandı. Gelen açıklamaya göre salgının belirlenen tarihlerdeki vaziyetine bakılarak yüz yüze veya çevrimiçi yapılacağı kararının verileceği bildirildi. Bu kapsamda ise yazın verilen bu eğitimden faydalanarak mezun olma hayali kuran vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt nasıl yapılır? AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak, bu yıl var mı? İşte detaylar…
AÖF yaz okulu ile ilgili yapılan yeni düzenleme Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayımladığı son dakika duyurusu ile beraber düşük ortalamaya sahip olan ve mezun olma hayali kuran vatandaşlar için yazın verilecek olan bu eğitim büyük fırsat olacak…
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKLADI! BU YIL AÖF YAZ OKULU OLACAK MI?
Anadolu Üniversitesi tarafından açıköğretim sistemi yaz okulu ile ilgili yeni karar alındı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaz okulu açılmasına karar verildi.
Anadolu Üniversitesi'nin açıklaması şöyle:
* Sevgili açıköğretim sistemi öğrencileri, üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde 'Yaz Okulu' yerine 'Üç Ders Sınavı' uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.
* Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, 'Yaz Okulu' açılmasına karar vermiştir. 'Yaz Okulu' sınavları, eylül ayında pandemi şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi taktirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
* 'Yaz Okulu' başvuru takvimi üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.