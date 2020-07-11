AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 Bu yıl AÖF yaz okulu açılacak mı, var mı?

AÖF yaz okulu duyurusu ile beraber milyonlarca açıköğretim öğrencisinin araştırmaları hız kazandı. Gelen açıklamaya göre salgının belirlenen tarihlerdeki vaziyetine bakılarak yüz yüze veya çevrimiçi yapılacağı kararının verileceği bildirildi. Bu kapsamda ise yazın verilen bu eğitimden faydalanarak mezun olma hayali kuran vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt nasıl yapılır? AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak, bu yıl var mı? İşte detaylar…

AÖF YAZ OKULU AÇILDI MI, OLACAK MI? ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKLADI!

AÖF yaz okulu ile ilgili yapılan yeni düzenleme Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayımladığı son dakika duyurusu ile beraber düşük ortalamaya sahip olan ve mezun olma hayali kuran vatandaşlar için yazın verilecek olan bu eğitim büyük fırsat olacak…