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yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 Bu yıl AÖF yaz okulu açılacak mı, var mı?

Açıköğretim öğrencilerinin merakla beklediği final sınavlarının açıklanmasının ardından resmi site üzerinden yayımlanan yaz okulu duyurusu ile müjde verildi. Bir süre önce yazın verilen eğitimin kaldırılması açıköğretim öğrencilerini hayal kırıklığına uğratırken yeni düzenleme ile yeniden eğitimin verilmeye başlayacağı bildirildi. Peki, AÖF yaz okulu açıldı mı, kayıtlar ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.7.2020 14:01 ABONE OL
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 Bu yıl AÖF yaz okulu açılacak mı, var mı?

yaz okulu duyurusu ile beraber milyonlarca açıköğretim öğrencisinin araştırmaları hız kazandı. Gelen açıklamaya göre salgının belirlenen tarihlerdeki vaziyetine bakılarak yüz yüze veya çevrimiçi yapılacağı kararının verileceği bildirildi. Bu kapsamda ise yazın verilen bu eğitimden faydalanarak mezun olma hayali kuran vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt nasıl yapılır? AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak, bu yıl var mı? İşte detaylar…

AÖF YAZ OKULU AÇILDI MI, OLACAK MI? ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKLADI!

AÖF yaz okulu ile ilgili yapılan yeni düzenleme tarafından duyuruldu. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayımladığı son dakika duyurusu ile beraber düşük ortalamaya sahip olan ve mezun olma hayali kuran vatandaşlar için yazın verilecek olan bu eğitim büyük fırsat olacak…

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 Bu yıl AÖF yaz okulu açılacak mı, var mı?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKLADI! BU YIL AÖF YAZ OKULU OLACAK MI?

tarafından açıköğretim sistemi yaz okulu ile ilgili yeni karar alındı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaz okulu açılmasına karar verildi.

Anadolu Üniversitesi'nin açıklaması şöyle:

* Sevgili açıköğretim sistemi öğrencileri, üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde 'Yaz Okulu' yerine 'Üç Ders Sınavı' uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

* Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, 'Yaz Okulu' açılmasına karar vermiştir. 'Yaz Okulu' sınavları, eylül ayında pandemi şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi taktirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

* 'Yaz Okulu' başvuru takvimi üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 Bu yıl AÖF yaz okulu açılacak mı, var mı?
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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 Bu yıl AÖF yaz okulu açılacak mı, var mı?
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