Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Okulların açılış tarihi

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?

"Okulların açılacağı hafta ne olacağını kimse bilemez. bizim için birinci öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. 31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa , şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.

Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız. Neden hazırız, bir yıl sonrasının içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız. Gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Bize güvenin, yetkililere güvenin.

Bizim beklentimiz şu, verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlası ile var.

Biz LGS'de bir sınav verdik mi? Verdik. Bunu nasıl başardıysak, tamamını da böyle yapabiliriz. Riski gördüğümüzde ona göre tedbiri hemen alırız. Velilerimizin içi rahat olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kabine bunu sürekli olarak her anlamda ele alıyor."

ÖZEL OKULLAR, DEVLET OKULLARINDAN BAĞIMSIZ OLARAK YÜZ YÜZE EĞİTİM VEREBİLECEK Mİ?

"Devlet okulları yüz yüze eğitim vermez ise, özel okullar insiyatif alarak bu eğitimi verebilir mi?" sorusuna yanıt...

Devlet okulları için başka şart, özel okullar için başka şart diye bir şey yok. Özel okullardkai öğretmen ve öğretmenlerimizin sağlığından da biz sorumluyuz.

VAKA SAYILARININ AZ OLDUĞU İLLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLABİLİR Mİ?

"Vaka sayısının az olduğu illerde yüz yüze eğitim olabilir mi?" sorusuna yanıt...

Bizim planlarımız her türlü koşula karşı. Eğitim ve pedagojinin de bazı kuralları var. Biz buna göre değerlendiririz. Şöyle olursa, böyle olursa ile durumu daha da karmaşıklaştırmaya gerek yok. Gerekli tedbirleri alırız hiç endişeniz olmasın.

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖZEL OKULLAR PARA İADESİ YAPACAK MI?

Özel okullar uzaktan eğitim durumunda sevis, yemek gibi ücretlerin iadesini yapacak mı?

Ticaret hukuku ile ilgili durumlara biz müdahil olamayız. Bu doğru değil. Bu konulara karşı zamanı geldiğinde tedbirleri oluşturmak gerek. Derneklerle istişare içindeyiz. Türkiye'deki özel okul temsilcilerinin tamamı ile görüşmeler yapıyoruz. O, o zamanın sorusu.