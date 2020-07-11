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Haberler Eğitim Haberleri E Okul kayıt sorgulama ekranı 2020: Çocuğum hangi okula gidecek? MEB ile okula başlama yaşı ve adrese dayalı kayıt sorgulama!

ekranı 2020: ? ile ve adrese dayalı kayıt sorgulama!

Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenciler ve velileri yeni dönem ilkokul kayıt işlemlerini merak ediyor. üzerinden karnelerine kavuşan öğrenciler, yeni dönem için hazırlanırken veliler '' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Veliler çocuklarının hangi okula gideceklerini ile E Okul giriş ekranı aracılığı ile sorgulama yapabilecekler. Buna göre; Çocuğum hangi okula gidecek? İşte, E okul kayıt sorgulama ve 2020 MEB E Okul ile kayıt durumu ve sorgulama!

Giriş Tarihi: 11.7.2020 10:35 Son Güncelleme: 11.7.2020 10:35 ABONE OL
E okul kayıt sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? MEB okula başlama yaşı ve kayıt durumu sorgulama 2020!

Milyonlarca veli ve öğrenci yeni dönem okul kayıtları için geri sayıma başladı. tarafından 31 Ağustos'ta açılmasına karar verilen okullarda tüm hazırlıklar sürüyor. Bir yandan öğrenci velileri sorusuna yanıt aramaya ararken konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. tarafından yayınlanan duyuruda sayfasından öğrencilerin hangi okula gideceklerini sorgulayabileceklerini duyurdu. Buna göre; Çocuğum hangi okula gidecek? e-Okul kayıt sorgulama işlemi nasıl yapılır?

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? E OKUL KAYIT SORGULAMA

2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Veliler çocuklarının kayıt olacakları okulu araştırıyor. E okul sisteminden kayıt sorgulama işleminin nasıl yapılacağı ilkokul ve ortaokul öğrencileri kayıt detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

KAYIT DURUMU VE OKULA BAŞLAMA YAŞI SORGULA!

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, haberimizin devamında yer alan linklere tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.

E okul kayıt sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? MEB okula başlama yaşı ve kayıt durumu sorgulama 2020!

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA KAYITLI?

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linklere tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.

E OKUL MEB EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

E OKUL VBS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

OKULA BAŞLAMA YAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

? KAYITLAR NE ZAMAN?

İlk defa öğrenim hayatına başlayacak olan öğrencilerin velileri "?" sorusuna yanıt arıyor. Ancak kayıt yaptıracak okullar henüz belirlenmedi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul..gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okul kayıtlarının başlayacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

İLKOKUL VE LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil.

Lise kayıtları LGS sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

E okul kayıt sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? MEB okula başlama yaşı ve kayıt durumu sorgulama 2020!
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E Okul kayıt sorgulama ekranı 2020: Çocuğum hangi okula gidecek? MEB ile okula başlama yaşı ve adrese dayalı kayıt sorgulama!
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