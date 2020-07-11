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GAÜN ilk mezunlarını verdi! Rektör Prof. Dr. Gür’den videolu açıklama

'nin Suriye'deki eğitim kurumlarından 'nda eğitimlerini tamamlayan 100 Suriyeli öğrenci mezun olarak diploma aldı. ‘Türkiye’nin yurtdışında açtığı bir yükseköğretim kurumundan mezun vermesinin yüzyılda bir ilk olduğunu’ duyuran Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. , sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 11.7.2020 16:07 Son Güncelleme: 11.7.2020 16:10 ABONE OL
GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi! Rektör Prof. Dr. Gür’den videolu açıklama

Gaziantep Üniversitesi'nin Suriye'deki eğitim kurumlarından Cerablus Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan 100 Suriyeli öğrenci mezun olarak diploma aldı.

Törende konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin her zaman ilkleri başaran bölgesinde güçlü, uluslararası, dinamikleri olan üniversitelerden birisi olduğunu vurgularken, "Cumhurbaşkanımızın onayı ile Suriye tarafında kurulan ve Türkiye'nin yurt dışında açılan kampüslerimizde eğitim başarıyla sürmektedir. Bu kampüslerimizden Cerablus Meslek Yüksekokulumuz ilk mezunlarını verdi. Türkiye'de Gaziantep Üniversitesi marka değerini koruyarak sınır ötesinde, savaş alanlarında bile her türlü çabayı sarf ederek kaliteli eğitimi ile uluslararası arenada kendisinden söz ettiriyor" dedi.

Açıklamalar ardından sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir açıklama yayınlayan Prof. Dr. Gür, "Sevgili öğrencilerimiz; ülkemizin yurtdışında açtığı bir yükseköğretim kurumundan mezun vermesi yüzyılda ilktir. Bu da Gaziantep Üniversitesine nasip olmuştur. Gurur duymalısınız.Ayrıca Suriye tarafında COVID vakası şimdilik yok.Buna rağmen sosyal mesafe ve maskeye dikkat ettik" dedi.

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GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi | Video

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GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi! Rektör Prof. Dr. Gür’den videolu açıklama
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