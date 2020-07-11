İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 Bursluluk sınavı tarihi: MEB AÇIKLADI!

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan İOKBS bursluluk sınavı binlerce ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisinin gündeminde yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı ise yaptığı son açıklamada sınav tarihinde değişiklik yapıldığını bildirmişti. Aynı zamanda; Bakan Ziya Selçuk, öğrencilerin sınavda yalnızca birinci dönemin konularında sorumlu tutulacağını bildirdi. Buna göre; 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte MEB tarafından değiştirildiği duyurusu ile gündeme gelen 2020 İOKBS bursluluk sınavı tarihi…

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHE ERTELENMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklaması ile beraber normal şartlarda 6 Haziran tarihinde uygulanacak olan İOKBS bursluluk sınavının Eylül ayında belirtilen tarihe ertelendiği bildirildi…