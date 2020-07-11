Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 yılında Üniversiteler uzaktan eğitime devam mı edecek, ne zaman açıklacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklaması ile ilkokul, lise ve ortaokulların açılacağı tarih duyuruldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos 2020'de başlayacağı bildirilirken Yükseköğretim Kurumları'nda eğitim görmekte olan üniversite öğrencilerinin gözü YÖK tarafından gelecek tarih açıklamasına çevrildi. Peki, 2020 Üniversiteler ne zaman açılacak, uzaktan eğitim devam mı edecek? İşte YÖK açıklaması ile "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusuna dair tüm gelişmeler…

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, UZAKTAN EĞİTİM DEVAM MI EDECEK?

Ülkemizdeki pandemi nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitim uygulaması ile eğitimlerine geçtiğimiz dönem bir süre devam etmişti. Geçtiğimiz haftalarda ise MEB 2020-2021 eğitim yılının başlayacağı ve okulların açılacağı o tarihi kamuoyuna duyurdu. Tam bu noktada üniversite öğrencilerinin gözü YÖK tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusu için henüz bir yanıt bulunmamakla beraber bekleyiş devam ediyor…