SON DAKİKA: KYK bursları ne zaman yatacak, neden yatmadı? 2020 KYK burs ve kredileri ödenecek mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi ve burs alan öğrencilere önemli hatırlatmada bulundu. Temmuz ayı kredi ve burslarıyla ilgili açıklama yapan KYK YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilere burs/kredi ödemesi yapılamayacağı açıkladı. Öğrenciler eğitim bilgilerini e-devlet nakil başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirecek.

KYK BURS VE KREDİLERİ KESİLECEK Mİ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı; Sevgili öğrencilerimiz,

Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki degişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür.

YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilelerinizi e-devletten takip edebilirsiniz.

EĞİTİM BİLGİLERİ NASIL GÜNCELLENİR?

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri eğitim bilgileri e devlet nakil başvuru ekranı üzerinden güncellenecek. E devlet girişi için öğrenciler e devlet şifresi ve T.C kimlik numaralarını kullanacak.

E DEVLET NAKİL BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanması için şifre alınması gerekmektedir. Kimlik doğrulama için farklı araçlar kullanılabilir: Kullanıcı adı ve parola, e-posta ve parola vb. e-Devlet Kapısı, kimlik doğrulama için Kimlik numarası ve şifre, e-imza, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı kullanır.

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu'da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.