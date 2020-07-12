YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS (TYT-AYT-YDT) 2020 üniversite sınavı sonuçları sorgulama

27 ve 28 Haziran tarihlerinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen YKS 2020'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının sona ermesinin ardından adaylar, 2020 YKS sonuçları için beklemeye koyuldu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile belirtilen tarih yaklaşırken üniversite sınavı sonuçları için bekleyişini sürdüren adayların da heyecanı artıyor. İşte YKS sınav sonuçları açıklama tarihi…
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Aday öğrenciler için müjdeli haber ÖSYM'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu.
ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de merak konusu oldu. Peki, üniversite sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
İşte, 2020 YKS sonuçları sorgulama ekranı;
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı YKS sonuçları için tarih verildi.
YKS sınav sonuçları, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.
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SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI! TYT, AYT, YDT YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI!
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YKS BARAJ PUANI KAÇ?
Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.