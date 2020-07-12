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ne zaman açıklanacak? YKS (TYT-AYT-YDT) 2020 üniversite sınavı sonuçları sorgulama

Milyonlarca öğrencinin YKS 2020 sonuçları için heyecanı sürüyor. Üniversiteye girişin anahtarı olan YKS’nin TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. ÖSYM, üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi, yayımladığı kılavuz ile duyurdu. Peki, 2020 ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi ve ÖSYM sorgulama sayfası...

Giriş Tarihi: 12.7.2020 09:59 ABONE OL
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS TYT-AYT-YDT 2020 üniversite sınavı sonuçları sorgulama

27 ve 28 Haziran tarihlerinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen YKS 2020'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının sona ermesinin ardından adaylar, 2020 için beklemeye koyuldu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile belirtilen tarih yaklaşırken üniversite sınavı sonuçları için bekleyişini sürdüren adayların da heyecanı artıyor. İşte YKS sınav sonuçları açıklama tarihi…

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YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aday öğrenciler için müjdeli haber 'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de merak konusu oldu. Peki, üniversite sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İşte, 2020 YKS sonuçları sorgulama ekranı;

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS TYT-AYT-YDT 2020 üniversite sınavı sonuçları sorgulama

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı için tarih verildi.

, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

ÖSYM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS TYT-AYT-YDT 2020 üniversite sınavı sonuçları sorgulama

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI! TYT, AYT, YDT YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI!

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ! (TYT, AYT, YDT)

YKS TYT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS AYT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS YDT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS TYT-AYT-YDT 2020 üniversite sınavı sonuçları sorgulama

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS TYT-AYT-YDT 2020 üniversite sınavı sonuçları sorgulama

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. , tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS TYT-AYT-YDT 2020 üniversite sınavı sonuçları sorgulama
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS (TYT-AYT-YDT) 2020 üniversite sınavı sonuçları sorgulama
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