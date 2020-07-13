KPSS başvuruları bugün bitiyor! 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ödeme nasıl ve nereye yapılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvuruları için son gün geldi! Bilindiği gibi, sınava yönelik ilgili kılavuz geçtiğimiz hafta yayımlanmış ve 2020 KPSS son başvuru günü, sınav ücreti ile ücretin yatırılacağı bankalar gibi birçok detay da netleşmişti. KPSS başvuru ücreti ödeme, son başvuru tarihi ve diğer tüm merak edilenler haberimizde.
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumları kapsamındaki başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz'da sona erecek.
Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan KPSS başvuru tarihleri son güne kadar başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.
ÖSYM'nin duyurmuş olduğu kılavuzda ayrıca, KPSS sınav ücreti yatırma işlemlerinde de bilgi verildi. Adaylar sınava katılım gösterebilmek için başvuru ekranında KPSS sınav ücreti ödeme işlemlerinin yapılması gerekiyor. Peki, KPSS sınav ücreti ödeme nasıl ve nereye yapılır?
İşte, son gününde KPSS başvuruları hakkında merak edilenler..
KPSS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
KPSS başvuruları 30 Haziran itibarı ile başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
(Ücret ödeme için son gün, 14 Temmuz 2020)
Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasından "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2020 KPSS lisans başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır
2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?