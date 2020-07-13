KPSS başvuruları bugün bitiyor! 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ödeme nasıl ve nereye yapılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvuruları için son gün geldi! Bilindiği gibi, sınava yönelik ilgili kılavuz geçtiğimiz hafta yayımlanmış ve 2020 KPSS son başvuru günü, sınav ücreti ile ücretin yatırılacağı bankalar gibi birçok detay da netleşmişti. KPSS başvuru ücreti ödeme, son başvuru tarihi ve diğer tüm merak edilenler haberimizde.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR, SAAT KAÇA KADAR YAPILACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumları kapsamındaki başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz'da sona erecek.

Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan KPSS başvuru tarihleri son güne kadar başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

KPSS BAŞVURUSU YAP! SINAV ÜCRETİ ÖDEME NASIL VE NEREYE YAPILIR?

ÖSYM'nin duyurmuş olduğu kılavuzda ayrıca, KPSS sınav ücreti yatırma işlemlerinde de bilgi verildi. Adaylar sınava katılım gösterebilmek için başvuru ekranında KPSS sınav ücreti ödeme işlemlerinin yapılması gerekiyor. Peki, KPSS sınav ücreti ödeme nasıl ve nereye yapılır?

İşte, son gününde KPSS başvuruları hakkında merak edilenler..