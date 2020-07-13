Bakan Selçuk'tan son dakika LGS sonuçları ve tercihleri açıklaması! "Sınavlar açıklandıktan sonra tercihler..."

81 ilde aynı saatte yapılan LGS sonrasında soru iptali olmadığı açıklanırken sınav sonuçlarının uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme raporuya birlikte 16 Temmuz'da açıklanaağı ifade edildi.

SINAV SONUÇLARI 16 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK!

MEB: "Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak.

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

16 Temmuz 2020'de merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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