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Başkanı duyurdu: 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sınav sonuçları açıklanma tarihi!

Başkanı Halis Aygün'den 2020 sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Aygün, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak 'ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna açıklık getirdi. ÖSYM Başkanı, 16 Ağustos tarihinde uygulanacak sınavın sonuçlarının açıklanma tarihinin lisansüstü başvurular için erkene alındığı bildirdi. Aygün, ALES sonuçları açıklanma tarihi için ÖSYM takviminde bir değişiklik yapıldığını da sözlerine ekledi. Peki, 2020 ALES sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, o açıklama...

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 10:34 Son Güncelleme: 13.7.2020 10:49 ABONE OL
ÖSYM Başkanı duyurdu: 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sınav sonuçları açıklanma tarihi!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den 2020 ALES sonuçları için son dakika açıklaması yapıldı. Aygün, adayların lisansüstü başvuru yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce 16 Eylül olarak açıklanan ALES sonuçları açıklanma tarihinin değiştiğini bildirdi. Başkan Aygün, 16 Ağustos tarihinde uygulanacak olan sınavın sonuç tarihinde değişikliğe gidildiğini ve 7 Eylül tarihinde sonuçların ilan edileceğini sözlerine ekledi.

ALES / 1 SINAVI NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.

ALES / 1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ALES'e katılmak isteyenlerin 14 Temmuz tarihindeki geç başvuru gününde başvurularını yapması gerekiyor.

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ÖSYM Başkanı duyurdu: 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sınav sonuçları açıklanma tarihi!
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