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'den ' başvurusu' hatırlatması!

ve Yerleştirme Merkezi (), () Lisans başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceğini hatırlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 11:30 ABONE OL
ÖSYM'den 'KPSS başvurusu' hatırlatması!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceğini hatırlattı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) için başvurular bugün sona erecektir. İnternet aracılığıyla bireysel başvurular bugün saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

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ÖSYM'den 'KPSS başvurusu' hatırlatması!
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