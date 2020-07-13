Yetenek sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB ile E Okul yetenek sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından gerçekleştirilen ve E Okul sistemi üzerinden bireysel olarak alınan başvuru tarihlerinin ardından yetenek sınavı sonuçları için öğrenciler bekleyişe geçti. Yapılan resmi açıklamaya göre; yetenek sınavı sonuçları 13 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Haberimizin içerisinden MEB E Okul ile yetenek sınavı sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.
Merkezi yerleştirme sonuçları 13 Temmuz tarihinde açıklanacak. Öğrenciler, 13 Temmuz 2020 tarihinde e-Okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenecek olup, Yetenek Sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar Yetenek Sınavına girmeden en fazla 5 (beş) okul için 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecektir.
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KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Yetenek Sınavı için başvurular e-Okul Sistemi üzerinden bireysel olarak 15-29 Haziran 2020 tarihleri arasında alınmıştı.
Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yapılan Yetenek Sınavının sonuçları internette araştırılıyor.
Kazanan adayların kayıtları 13 Temmuz ve 17 Temmuz'da yapılacak.