YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS (TYT-AYT-YDT) üniversite sınavı sonuçları sorgulama

27 ve 28 Haziran tarihlerinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen YKS 2020'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının sona ermesinin ardından adaylar, 2020 YKS sonuçları için beklemeye koyuldu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile belirtilen tarih yaklaşırken üniversite sınavı sonuçları için bekleyişini sürdüren adayların da heyecanı artıyor. İşte YKS sınav sonuçları açıklama tarihi…

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YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aday öğrenciler için müjdeli haber ÖSYM'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de merak konusu oldu. Peki, üniversite sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İşte, 2020 YKS sonuçları sorgulama ekranı;