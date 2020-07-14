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Haberler Eğitim Haberleri 15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması saat kaçta? 15 Temmuz bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır?

saat kaçta? başvurusu nasıl yapılır?

15 Temmuz 2020 tarihinde liseler arası bilgi yarışması düzenlenecek. Yarışma soruları EBA TV üzerinden yarışma saati ile eş zamanlı olarak internet sitesi üzerinden yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru şartları ile birlikte yarışma sonuçlarına dair bilgileri öğrenmek istiyorlar. Peki; saat kaçta? 15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 14.7.2020 15:43 ABONE OL
15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması saat kaçta? 15 Temmuz bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır?

15 Temmuz liseler arası bilgi yarışmasına saatler kaldı. Bilgi yarışması soruları, yarışma saatiyle eş zamanlı olarak EBA TV üzerinden lise butonundan da yayınlanacak. Yarışmaya dair merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki; saat kaçta? başvurusu nasıl yapılır?

15 TEMMUZ LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI SAAT KAÇTA, BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması başvuruları hala devam ediyor. Yarışmaya katılım sağlamak isteyenler 15 Temmuz bilgi yarışması başvurularına yönelik araştırmalar yapmaya başladılar. Yarışma sonuçları saat 19.15'te ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması saat kaçta? 15 Temmuz bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır?

15 TEMMUZ BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yarışmaya başvuru, "http://ogmmateryal.eba.gov.tr/yarisma" adresinden yapılabilecek. Başvurular yarışma saatine kadar devam edecek. Yarışma 15 Temmuz 2020'de saat 12:30'da yapılacak. Yarışma soruları EBA TV Lise 15.07.2020 günü saat 12.30'da eş zamanlı olarak http://ogm.eba.gov.tr/yarisma başvuru adresinde de yayınlanacaktır.
Yarışma sonuçları saat 19.15'te ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

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15 TEMMUZ BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.
(2) http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular yarışma saatine kadar devam edecektir. Başvuru yapmak yarışmaya katılım koşuludur.
(3) Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla yarışmaya giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.
(4) Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.
(5) Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.

15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması saat kaçta? 15 Temmuz bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır?
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15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması saat kaçta? 15 Temmuz bilgi yarışması başvurusu nasıl yapılır?
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