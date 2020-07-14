ALES geç başvuru yapma ekranı: 2020 ALES geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) geç başvuru tarihleri belli oldu. 13-23 Mart tarihleri arasında alınan başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru işlemlerini tamamlamak istiyor. Tam bu noktada '' ALES geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?'' sorusuna yanıt aranıyor. Adaylar gün sonuna kadar ÖSYM aday işlemleri sayfasından başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Buna göre, 2020 ALES geç başvuru ekranı ve geç başvuru işlemlerine dair tüm bilgiler…
ALES geç başvuruları adayların hizmetine açıldı. 2020 ALES/1 sınavına girecek adayların 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınmıştı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 14 Temmuz 2020 geç başvuru günü olarak belirlendi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) geç başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.
İşte ALES geç başvurusu hakkında merak edilenler…
2020 ALES/1 sınavına girecek adayların 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınmıştı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 14 Temmuz 2020 geç başvuru günü olarak belirlendi.
Adaylar başvurularını, 14 Temmuz'da mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.
ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ALES geç başvuru sınav ücretinin, başvuru kılavuzunda 195 TL olduğu belirtildi.
ÖSYM takvimine göre 16 Eylül'de açıklanması planlanan ALES sonuçları, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün son paylaşımına göre 7 Eylül olarak değiştirildi. Buna göre ALES/1 sınav sonuçları 7 Eylül'de adayların erişimine sunulacak.