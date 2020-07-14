ALES geç başvuru yapma ekranı: 2020 ALES geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) geç başvuru tarihleri belli oldu. 13-23 Mart tarihleri arasında alınan başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru işlemlerini tamamlamak istiyor. Tam bu noktada '' ALES geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?'' sorusuna yanıt aranıyor. Adaylar gün sonuna kadar ÖSYM aday işlemleri sayfasından başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Buna göre, 2020 ALES geç başvuru ekranı ve geç başvuru işlemlerine dair tüm bilgiler…

ALES GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI! ALES GEÇ BAŞVURU YAPMA EKRANI

ALES geç başvuruları adayların hizmetine açıldı. 2020 ALES/1 sınavına girecek adayların 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınmıştı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 14 Temmuz 2020 geç başvuru günü olarak belirlendi.

ALES GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) geç başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.

İşte ALES geç başvurusu hakkında merak edilenler…