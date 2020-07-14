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geç başvuru yapma ekranı: 2020 nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

13-23 Mart tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınan başvuruları kaçıranlar için geç başvuruları başladı. Akademik kariyer hedefi olan vatandaşların 16 Ağustos tarihinde girecekleri sınavlar için geç başvuru yapma ekranı, ücreti ve son ödeme tarihi gibi bilgiler merak ediliyor. Konuya yönelik araştırmalarına hız kazandıranlar için yapma ekranı ve 2020 , başvuru ücreti ne kadar? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte ALES geç başvuru tarihleri ve başvuru işlemleri…

Giriş Tarihi: 14.7.2020 15:43 ABONE OL
ALES geç başvuru yapma ekranı: 2020 ALES geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ve () geç başvuru tarihleri belli oldu. 13-23 Mart tarihleri arasında alınan başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru işlemlerini tamamlamak istiyor. Tam bu noktada '' nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?'' sorusuna yanıt aranıyor. Adaylar gün sonuna kadar ÖSYM aday işlemleri sayfasından başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Buna göre, 2020 ALES geç başvuru ekranı ve geç başvuru işlemlerine dair tüm bilgiler…

ALES GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI! ALES GEÇ BAŞVURU YAPMA EKRANI

adayların hizmetine açıldı. 2020 ALES/1 sınavına girecek adayların 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınmıştı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 14 Temmuz 2020 geç başvuru günü olarak belirlendi.

ALES GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) geç başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.

İşte ALES geç başvurusu hakkında merak edilenler…

ALES geç başvuru yapma ekranı: 2020 ALES geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ALES GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 /1 sınavına girecek adayların 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınmıştı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 14 Temmuz 2020 geç başvuru günü olarak belirlendi.

Adaylar başvurularını, 14 Temmuz'da mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr"den yapabilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 2020 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

sınav ücretinin, başvuru kılavuzunda 195 TL olduğu belirtildi.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 16 Eylül'de açıklanması planlanan ALES sonuçları, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün son paylaşımına göre 7 Eylül olarak değiştirildi. Buna göre ALES/1 sınav sonuçları 7 Eylül'de adayların erişimine sunulacak.

ALES geç başvuru yapma ekranı: 2020 ALES geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
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ALES geç başvuru yapma ekranı: 2020 ALES geç başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
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