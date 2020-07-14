AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ile üç ders sınavı geri geldi mi?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ile ilgili yeni düzenlemeleri resmi sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; corona pandemisi şartlarının elvermesi halinde yüz yüze eğitim, aksi takdirde online olarak çevrimiçi yapılacağı açıklandı. Öte yandan konu ile ilgili başvuru şartları, ücreti, üç ders sınavına ilişkin pek çok ayrıntı araştırılmaya başlandı. Peki; AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 AÖF yaz okulu kayıt tarihi ve başvuru şartları ile ücreti ne? Üç ders sınavı geri geldi mi?
Anadolu Üniversitesi yazılı bir açıklama yaptı ve yaz okulu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle;
Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Yaz Okulu" yerine "Üç Ders Sınavı" uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.
Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, "Yaz Okulu" açılmasına karar vermiştir. "Yaz Okulu" sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
"Yaz Okulu" başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.