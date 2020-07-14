AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ile üç ders sınavı geri geldi mi?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ile ilgili yeni düzenlemeleri resmi sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; corona pandemisi şartlarının elvermesi halinde yüz yüze eğitim, aksi takdirde online olarak çevrimiçi yapılacağı açıklandı. Öte yandan konu ile ilgili başvuru şartları, ücreti, üç ders sınavına ilişkin pek çok ayrıntı araştırılmaya başlandı. Peki; AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 AÖF yaz okulu kayıt tarihi ve başvuru şartları ile ücreti ne? Üç ders sınavı geri geldi mi?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI? ÜÇ DERS SINAVI GERİ GELDİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi yazılı bir açıklama yaptı ve yaz okulu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle;