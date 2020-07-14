Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ile üç ders sınavı geri geldi mi?

yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 kayıt tarihleri ile üç ders sınavı geri geldi mi?

Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre; yaz okulunun olmayacağı açıklanmış sonrasında ise konu tekrar değerlendirilip yaz okulunun açılacağı bildirilmişti. Hal böyle olunca; yaz okulu kayıtları ile ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin sayısı giderek artmaya başladı. Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yaz okulu ile ilgili yeni düzenlemelerin getirildiğini de duyurdu. Peki; kayıtları ne zaman başlayacak? neler, ücreti ne kadar? Üç ders sınavı geri geldi mi?

Giriş Tarihi: 14.7.2020 07:47 Son Güncelleme: 14.7.2020 07:47 ABONE OL
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 AÖF yaz okulu kayıt tarihi ve başvuru şartları ile ücreti ne? Üç ders sınavı geri geldi mi?

yaz okulu kayıtları ile ilgili yeni düzenlemeleri resmi sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; corona pandemisi şartlarının elvermesi halinde yüz yüze eğitim, aksi takdirde online olarak çevrimiçi yapılacağı açıklandı. Öte yandan konu ile ilgili başvuru şartları, ücreti, üç ders sınavına ilişkin pek çok ayrıntı araştırılmaya başlandı. Peki; kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 AÖF yaz okulu kayıt tarihi ve başvuru şartları ile ücreti ne? Üç ders sınavı geri geldi mi?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI? ÜÇ DERS SINAVI GERİ GELDİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi yazılı bir açıklama yaptı ve yaz okulu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle;

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 AÖF yaz okulu kayıt tarihi ve başvuru şartları ile ücreti ne? Üç ders sınavı geri geldi mi?

AÖF YAZ OKULU VE ÜÇ DERS SINAVI AÇIKLAMASI

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde "Yaz Okulu" yerine "Üç Ders Sınavı" uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, "Yaz Okulu" açılmasına karar vermiştir. "Yaz Okulu" sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

"Yaz Okulu" başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 AÖF yaz okulu kayıt tarihi ve başvuru şartları ile ücreti ne? Üç ders sınavı geri geldi mi?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ile üç ders sınavı geri geldi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA