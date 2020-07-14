DGS ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM ile DGS sınav tarihi belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı 2020 sınav tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılacak olan sınav başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen sınavın yaklaşması üzerine konuya dair araştırmalar da hız kazandı. Peki DGS ne zaman? 2020 ÖSYM ile DGS sınav tarihi belli oldu mu?
DGS 2020 sınav tarihine ilişkin bilgiler netlik kazandı. Önlisans öğrencilerinin eğitimlerini 4 senelik lisans düzeyine tamamlamak için katılım sağladığı sınava dair tüm tarihler ÖSYM'nin yayınladığı 2020 takvimi ile beraber duyurulmuş oldu. Böylelikle DGS ne zaman sorusu yanıt buldu.
İşte tüm bilgiler…
ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS, 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.