DGS ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM ile DGS sınav tarihi belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı 2020 sınav tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılacak olan sınav başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen sınavın yaklaşması üzerine konuya dair araştırmalar da hız kazandı. Peki DGS ne zaman? 2020 ÖSYM ile DGS sınav tarihi belli oldu mu?

DGS NE ZAMAN?

DGS 2020 sınav tarihine ilişkin bilgiler netlik kazandı. Önlisans öğrencilerinin eğitimlerini 4 senelik lisans düzeyine tamamlamak için katılım sağladığı sınava dair tüm tarihler ÖSYM'nin yayınladığı 2020 takvimi ile beraber duyurulmuş oldu. Böylelikle DGS ne zaman sorusu yanıt buldu.

İşte tüm bilgiler…