E Okul öğrenci giriş ekranı ile kayıt sorgulama! Çocuğum hangi okula gidecek? 2020 MEB okula başlama yaşı ve adrese dayalı kayıt sorgulama!

Milyonlarca veli ve öğrenci yeni dönem okul kayıtları için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustos'ta açılmasına karar verilen okullarda tüm hazırlıklar sürüyor. Bir yandan öğrenci velileri çocuğum hangi okula gidecek sorusuna yanıt aramaya ararken konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. MEB tarafından yayınlanan duyuruda e okul sayfasından öğrencilerin hangi okula gideceklerini sorgulayabileceklerini duyurdu. Buna göre; Çocuğum hangi okula gidecek? e-Okul kayıt sorgulama işlemi nasıl yapılır?
2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Veliler çocuklarının kayıt olacakları okulu araştırıyor. E okul sisteminden kayıt sorgulama işleminin nasıl yapılacağı ilkokul ve ortaokul öğrencileri kayıt detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, haberimizin devamında yer alan linklere tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.
Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linklere tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.
E OKUL MEB EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
E OKUL VBS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
OKULA BAŞLAMA YAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? KAYITLAR NE ZAMAN?
İlk defa öğrenim hayatına başlayacak olan öğrencilerin velileri "çocuğum hangi okula kayıtlı?" sorusuna yanıt arıyor. Ancak kayıt yaptıracak okullar henüz belirlenmedi.
2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
Okul kayıtlarının başlayacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.
İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi belli değil.
Lise kayıtları LGS sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.