ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ALES sınav sonuçları açıklanma tarihi!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den 2020 ALES sonuçları için son dakika açıklaması yapıldı. Aygün, adayların lisansüstü başvuru yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce 16 Eylül olarak açıklanan ALES sonuçları açıklanma tarihinin değiştiğini bildirdi. Başkan Aygün, 16 Ağustos tarihinde uygulanacak olan sınavın sonuç tarihinde değişikliğe gidildiğini ve 7 Eylül tarihinde sonuçların ilan edileceğini sözlerine ekledi.

16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 13, 2020

ALES / 1 SINAVI NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.

ALES / 1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ALES'e katılmak isteyenlerin 14 Temmuz tarihindeki geç başvuru gününde başvurularını yapması gerekiyor.

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