Yetenek sınavı sonuçları açıklandı! 2020 MEB E Okul yetenek sınavı sonuçları sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından gerçekleştirilen ve E Okul sistemi üzerinden bireysel olarak alınan başvuru tarihlerinin ardından yetenek sınavı sonuçları için öğrenciler bekleyişe geçti. Yapılan resmi açıklamaya göre; yetenek sınavı sonuçları 13 Temmuz 2020 tarihinde açıklandı. Haberimizin içerisinden MEB E Okul ile yetenek sınavı sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

MEB E OKUL İLE YETENEK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Merkezi yerleştirme sonuçları 13 Temmuz tarihinde açıklandı. Öğrenciler, 13 Temmuz 2020 tarihinde e-Okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenecek olup, Yetenek Sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar Yetenek Sınavına girmeden en fazla 5 (beş) okul için 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecektir.

YETENEK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!