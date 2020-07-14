Yetenek sınavı sonuçları açıklandı! 2020 MEB E Okul yetenek sınavı sonuçları sorgula

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açıklandı! 2020 MEB E Okul

E Okul sistemi üzerinden bireysel olarak 15-29 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan yetenek sınavı başvurularının ardından sınavlar 1 ile 10 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri gibi pek çok programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri'nin dokuzuncu sınıflarına öğrenci almak için başvuru yapılan açıklandı. MEB E Okul ile !

Giriş Tarihi: 14.7.2020 07:51 Son Güncelleme: 14.7.2020 07:51 ABONE OL
Yetenek sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB ile E Okul yetenek sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından gerçekleştirilen ve E Okul sistemi üzerinden bireysel olarak alınan başvuru tarihlerinin ardından için öğrenciler bekleyişe geçti. Yapılan resmi açıklamaya göre; yetenek sınavı sonuçları 13 Temmuz 2020 tarihinde açıklandı. Haberimizin içerisinden MEB E Okul ile yetenek sınavı sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

MEB E OKUL İLE YETENEK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Merkezi yerleştirme sonuçları 13 Temmuz tarihinde açıklandı. Öğrenciler, 13 Temmuz 2020 tarihinde e-Okul Sistemi üzerinden sonuçları öğrenecek olup, Yetenek Sınavına girdiği okulu kazanamayan adaylar boş kontenjanı bulunan diğer okullar için tekrar Yetenek Sınavına girmeden en fazla 5 (beş) okul için 10-13 Ağustos 2020 tarihleri arasında Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecektir.

YETENEK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Yetenek sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB ile E Okul yetenek sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Yetenek Sınavı için başvurular e-Okul Sistemi üzerinden bireysel olarak 15-29 Haziran 2020 tarihleri arasında alınmıştı.

Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yapılan Yetenek Sınavının sonuçları internette araştırılıyor.

Kazanan adayların kayıtları 13 Temmuz ve 17 Temmuz'da yapılacak.

Yetenek sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB ile E Okul yetenek sınavı sonuçları sorgulama ekranı!
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Yetenek sınavı sonuçları açıklandı! 2020 MEB E Okul yetenek sınavı sonuçları sorgula
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