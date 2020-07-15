2020 LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? MEB'ten son dakika LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklaması...

2020 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre Liselere Giriş Sınavı sonuçları yarın yani 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercihleri heyecanı başlayacak. Gün içinde adaylar tercih kılavuzu ile tercihlerini de yapabilecekler.

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İLK OTURUMA 1 MİLYON 472 BİN 088, İKİNCİ OTURUMA 1 MİLYON 472 BİN 303 ÖĞRENCİ KATILDI!

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav uygulaması, 20 Haziran 2020 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. İki oturum hâlinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 029 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında %43'e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı."