Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 2020 LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? MEB'ten son dakika LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklaması...

2020 ne zaman saat kaçta açıklanacak? MEB'ten LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklaması...

İyi bir kariyerin en temel yapı taşı kuşkusuz lise eğitimidir, başarılı bir lise eğitiminin ardından kaliteli bir üniversite öğrenimi gelir. Bunun sonucunda sağlam kariyer hedefi için yeni sayfalar açılır. 2020 hakkında geri sayım sürüyor. Milyonlarca öğrenci hayallerindeki liseyi kazanmak için var gücüyle çalıştı, aileler de kendilerinden feragat edip evlatlarına iyi bir gelecek hazırlamak için büyük çaba harcadı. 20 Haziran'da yapılan LGS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük bir merakla merak ediliyordu. MEB tarafından yapılan açıklamasında LGS sonuçları ve tercihleri konusunda tarih verildi.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 10:56 ABONE OL
2020 LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? MEB'ten son dakika LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklaması...

hakkında açıklamasında bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iki oturum şeklinde uygulanan sınavda herhangi bir sorun yaşanmadığını, sınavda soru iptalinin olmadığını ifade ederken LGS sonuçlarının açıklanacağı günden itibaren LGS tercihlerinin de yapılacağını müjdeledi. LGS 16 Temmuz Perşembe yani yarın açıklanacak. Adaylar ve aileler 'LGS yarın saat kaçta açıklanacak' sorusunun da cevabını merak ediyor. Tercih Kılavuzu da yarın açıklanacak, öğrenciler kurallara göre işlemlerini yapacaklar. İşte son dakika detayları...

2020 LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? MEB'ten son dakika LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklaması...

2020 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarına göre sonuçları yarın yani 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanı başlayacak. Gün içinde adaylar tercih kılavuzu ile tercihlerini de yapabilecekler.

LGS YÜZDELİK DİLİMLER VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İLK OTURUMA 1 MİLYON 472 BİN 088, İKİNCİ OTURUMA 1 MİLYON 472 BİN 303 ÖĞRENCİ KATILDI!

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav uygulaması, 20 Haziran 2020 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. İki oturum hâlinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 029 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında %43'e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı."

2020 LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? MEB'ten son dakika LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklaması...

2020 LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

  • a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
  • b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
  • c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
  • ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
2020 LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? MEB'ten son dakika LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklaması...
  • d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
  • e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
  • f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

2020 LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? MEB'ten son dakika LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklaması...
  • g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
  • h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
  • ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

2020 LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? MEB'ten son dakika LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklaması...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2020 LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? MEB'ten son dakika LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklaması...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA