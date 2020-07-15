Bilfen Okulları şampiyonları için toplanıyor!

2020 Liselere Geçiş Sınavı sonrasında öğrencilerle yapılan mülakatlar ardından Bilfen Okulları'ndan mezun verilen 8 öğrencinin Türkiye Şampiyonu olduğu öngörülüyor.

ŞAMPİYONLUK TÖRENİ

Edinilen bilgiye göre, 16 Temmuz Perşembe sabahı saat 10:00'da açıklanması beklenen sınav sonuçlarına göre Bilfen Çamlıca Kampüsü'nde, pandemi sürecine uygun şartlar göz önünde bulundurularak bir program düzenlenecek.

Bilfenli gençlerin 'şampiyonluk' töreninde sonuçları öğreneceği, şampiyonların belli olacağı öğrenildi.

MEB TARİH VERMİŞTİ

Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçları için tarih vermiş, yapılan açıklamada kritik sınav sonuçlarının 16 Temmuz Perşembe günü meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler geri sayıma başlarken heyecan da üst seviyeye çıktı.