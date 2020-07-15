Okul puanı LGS puanına ekleniyor mu? 2020 LGS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte hesaplama formülü

Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ardından LGS puan hesaplama işlemleri merak edildi. Ülke geneli sözel ve sayısal alanlarda sınava giren öğrencilerin akıllarında belli başlı sorular yer alıyor. Sınavın ardından soru ve cevaplara kavuşan öğrenciler LGS puanına okul puanı ekleniyor mu merak ediyor. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunuyor. Peki LGS puanına okul puanı ekleniyor mu? LGS puan hesaplama nasıl yapılır, sözel ve sayısal puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS PUANINA OKUL PUANI EKLENİYOR MU? LGS PUAN HESAPLAMA

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı'nın ardından sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav sonucu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler LGS puan hesaplamasının nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki LGS puan hesaplama nasıl yapılır, okul puanı ekleniyor mu?