Okul puanı LGS puanına ekleniyor mu? 2020 LGS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte hesaplama formülü

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Okul puanı puanına ekleniyor mu? 2020 işlemi nasıl yapılır? İşte hesaplama formülü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sistemi () 20 Haziran 2020 tarihinde yapıldı. Yurt geneli binlerce öğrenci sözel ve sayısal oturumlara katılarak sınav sonuçlarını beklemeye başladı. İyi bir lise hayali kuran öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında ise LGS puanına okul puanının eklenip eklenmediği oluyor. Öte yandan Liselere puan hesaplaması için gerekli olan ders ağrılık katsayıları belli oldu. Buna göre; nasıl yapılır, sözel ve sayısal puan hesaplama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 15.7.2020 14:13 Son Güncelleme: 15.7.2020 14:13 ABONE OL
LGS puanına okul puanı ekleniyor mu? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ardından puan hesaplama işlemleri merak edildi. Ülke geneli sözel ve sayısal alanlarda sınava giren öğrencilerin akıllarında belli başlı sorular yer alıyor. Sınavın ardından soru ve cevaplara kavuşan öğrenciler merak ediyor. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunuyor. Peki LGS puanına okul puanı ekleniyor mu? nasıl yapılır, sözel ve sayısal puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS PUANINA OKUL PUANI EKLENİYOR MU? LGS PUAN HESAPLAMA

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Liseye 'nın ardından sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav sonucu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler LGS puan hesaplamasının nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki , okul puanı ekleniyor mu?

LGS puanına okul puanı ekleniyor mu? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS PUANINA OKUL PUANI EKLENİYOR MU?

MEB tarafından yayınlanan uygulama kılavuzuna göre LGS puan hesaplamaları aşağıdaki adımlara göre yapılacak.

LGS PUAN HESAPLAMA

Liselere puan hesaplaması için gerekli olan ders ağrılık katsayıları açıklandı. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ağırlık katsayıları 4 olarak belirlenirken T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil katsayısı ise 1 olarak belirlendi.

LGS puanına okul puanı ekleniyor mu? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MEB tarafından yayınlanan uygulama kılavuzuna göre LGS puan hesaplamaları aşağıdaki adımlara göre yapılacak.

işlemleri

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

LGS puanına okul puanı ekleniyor mu? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

LGS puanına okul puanı ekleniyor mu? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

LGS puanına okul puanı ekleniyor mu? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
LGS puanına okul puanı ekleniyor mu? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
LGS puanına okul puanı ekleniyor mu? LGS puan hesaplama nasıl yapılır?
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Okul puanı LGS puanına ekleniyor mu? 2020 LGS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte hesaplama formülü
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