LGS 2020 sonuçları merakla beklenirken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte sorgulama ve tercih heyecanı başlayacak. Sınav tarihinden itibaren merakla beklenen sonuçların açıklanacağı tarih MEB tarafından belirtildi. Yapılan açıklamada, sonuçların 16 Temmuz tarihinde adaylar ile paylaşılacağı duyuruldu. Peki, LGS'ye kaç kişi girdi, 2020 LGS sınavına kaç kişi başvurdu?"

2019 yılında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1 milyon 210 bin 112 öğrenciden 1 milyon 74 bin 13'ünün LGS'ye girmek için başvuru yaptı.

2020'de 8. sınıfa giden öğrenci sayısının 1,8 milyon. 2019'da LGS'ye katılım oranının yüzde 88'in üzerinde olduğu düşünüldüğünde 2020 LGS'ye 1,6 milyon öğrencinin girmesinin bekleniyordu.

2019 YILINDA KAÇ ÖĞRENCİ LGS İLE YERLEŞTİ?

Sınavla öğrenci alan okul sayısı: 1526

Sınavla yerleşen öğrenci sayısı: 139 bin 600

2019 yılında sınavla öğrenci alan okulların sayısı 1526, kontenjanları ise 139 bin 600 oldu. Şimdi gelecek 1.8 milyon öğrenci için ne bu kontenjan yeterli gelecek ne de liselerin kapasitesi. Okulların yetersiz kapasitesi sadece sınavla öğrenci alan okullar için değil, aynı zamanda sınavsız öğrenci alacak okullar için de yetersiz kalacak.

2020 LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2020 yılında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin öğrenciden 2020 LGS sınavına 1 milyon 700 bin öğrencinin başvurması ve yaklaşık 1.6 milyon öğrencinin sınava girmesi bekleniyordu.

LGS sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika LGS sonuçları açıklaması! Tercih kılavuzu...

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 MEB ile LGS tercih kılavuzu taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri yayınlandı mı?