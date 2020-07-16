Haberler Eğitim Haberleri Bakan Selçuk'tan son dakika LGS sonuçları açıklaması: "LGS sonuçlarında gördüğünüz puan..."

Bakan Selçuk'tan son dakika LGS sonuçları açıklaması: "LGS sonuçlarında gördüğünüz puan..." Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk tarafından bugün açıklanan LGS sonuçları hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakan Selçuk, "Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz." dedi.