Bakan Selçuk'tan son dakika LGS sonuçları açıklaması: "LGS sonuçlarında gördüğünüz puan..."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 2020 LGS sonuçları hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bugün açıklanan LGS sonuçları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz.
MERKEZİ PUANLA ÖĞRENCİ ALAN NİTELİKLİ OKUL ANADOLU VE FEN LİSELERİ
LGS SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?
YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!
MERKEZİ PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ve E Okul öğrenci giriş ile Liseye Geçiş Sınavı LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı