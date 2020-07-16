e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? E Okul öğrenci girişi ile LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Adaylar, iyi bir lise hayali ile girdikleri sınavdan kaç puan elde ettiklerini öğrenmeye çalışıyor. Bu noktada, LGS tercih kılavuzu ve tercihleri de araştırılan bir diğer konu olarak dikkatleri çekiyor. Zira, adaylar, sınavda elde ettikleri puanları LGS tercihleri sırasında kullanacak. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada LGS tercihleri hakkında bilgi vermişti.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri, MEB'in tercih kılavuzu yayımlanması ile beraber alınmaya başlayacak ve E Okul VBS giriş ekranı üzerinden kabul edilecek. Aday öğrenciler, lise tercihleri için E Okul VBS giriş ekranınına ulaşmak durumunda. Trcih işlemi, kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir.

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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK, TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Haberimizin devamından, Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklama hakkında bilgi edinebilir; 'LGS tercihleri nasıl yapılacak, kılavuzu yayınlandı mı?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.