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e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? E Okul öğrenci girişi ile ne zaman ve nasıl yapılacak?

Büyük bir merakla beklenilen 2020 LGS sonuçları açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamanın ardından, yüz binlerce öğrenci de lise sınav sonucu sorgulama işlemi hakkında araştırmalarını arttırdı. Bununla beraber, da adayların araştırma gerçekleştirdiği konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Zira, MEB'in duyuracağı tercih kılavuzu ile beraber E Okul üzerinden yapılacak. Peki, E Okul VBS giriş nasıl yapılır? LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, E Okul giriş ile LGS tercihleri hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 09:45 Son Güncelleme: 16.7.2020 09:48 ABONE OL
e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? E Okul öğrenci girişi ile LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Adaylar, iyi bir lise hayali ile girdikleri sınavdan kaç puan elde ettiklerini öğrenmeye çalışıyor. Bu noktada, LGS tercih kılavuzu ve tercihleri de araştırılan bir diğer konu olarak dikkatleri çekiyor. Zira, adaylar, sınavda elde ettikleri puanları sırasında kullanacak. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada LGS tercihleri hakkında bilgi vermişti.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri, MEB'in tercih kılavuzu yayımlanması ile beraber alınmaya başlayacak ve üzerinden kabul edilecek. Aday öğrenciler, lise tercihleri için E Okul VBS giriş ekranınına ulaşmak durumunda. Trcih işlemi, kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK, TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Haberimizin devamından, Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklama hakkında bilgi edinebilir; 'LGS tercihleri nasıl yapılacak, kılavuzu yayınlandı mı?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? E Okul öğrenci girişi ile LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?

16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS 2020 BARAJ PUANI KAÇ?

MERKEZİ PUANLA ÖĞRENCİ ALAN NİTELİKLİ OKUL ANADOLU VE FEN LİSELERİ

LGS SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

MERKEZİ PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? E Okul öğrenci girişi ile LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2020 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih takvimi belli olduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.

KONTENJAN VE TABAN PUANLAR

2020 lise kontenjan ve taban puanlar henüz belli olmadı. LGS tercih kılavuzu ile birlikte taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar belli olacak.

2019 LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? E Okul öğrenci girişi ile LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, MEB'in resmi internet adresi üzerinden açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak T.C. Kimlik numarası ve doğum tarihini girdikten sonra sonuçlara erişebilirsiniz.

SONUÇ İÇİN TIKLAYIN

e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? E Okul öğrenci girişi ile LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

LGS 2020 BARAJ PUANI KAÇ?

MERKEZİ PUANLA ÖĞRENCİ ALAN NİTELİKLİ OKUL ANADOLU VE FEN LİSELERİ

LGS SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

MERKEZİ PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

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e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? E Okul öğrenci girişi ile LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
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