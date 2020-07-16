e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? E Okul öğrenci girişi ile LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Adaylar, iyi bir lise hayali ile girdikleri sınavdan kaç puan elde ettiklerini öğrenmeye çalışıyor. Bu noktada, LGS tercih kılavuzu ve tercihleri de araştırılan bir diğer konu olarak dikkatleri çekiyor. Zira, adaylar, sınavda elde ettikleri puanları LGS tercihleri sırasında kullanacak. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada LGS tercihleri hakkında bilgi vermişti.
LGS tercihleri, MEB'in tercih kılavuzu yayımlanması ile beraber alınmaya başlayacak ve E Okul VBS giriş ekranı üzerinden kabul edilecek. Aday öğrenciler, lise tercihleri için E Okul VBS giriş ekranınına ulaşmak durumunda. Trcih işlemi, kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir.
Haberimizin devamından, Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklama hakkında bilgi edinebilir; 'LGS tercihleri nasıl yapılacak, kılavuzu yayınlandı mı?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?
16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
MERKEZİ PUANLA ÖĞRENCİ ALAN NİTELİKLİ OKUL ANADOLU VE FEN LİSELERİ
LGS SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?
YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!
LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2020 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih takvimi belli olduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.
KONTENJAN VE TABAN PUANLAR
2020 lise kontenjan ve taban puanlar henüz belli olmadı. LGS tercih kılavuzu ile birlikte taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar belli olacak.
LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar, MEB'in resmi internet adresi üzerinden açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak T.C. Kimlik numarası ve doğum tarihini girdikten sonra sonuçlara erişebilirsiniz.
MERKEZİ PUANLA ÖĞRENCİ ALAN NİTELİKLİ OKUL ANADOLU VE FEN LİSELERİ
LGS SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?
YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!