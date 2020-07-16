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Haberler Eğitim Haberleri 2020 LGS tercih kılavuzu ve lise kontenjanları listesi: Gaziantep, Konya, Eskişehir, Bolu il il lise kontenjanları belli oldu mu?

2020 tercih kılavuzu ve listesi: , , , il il lise kontenjanları belli oldu mu?

Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının bugün itibariyle adayların erişimine açılmasının ardından gözler tarafından açıklanacak olan 2020 ve tercih kılavuzunun detaylarına çevrildi. Henüz kılavuz yayımlanmazken , , , il il lise kontenjanları ise geçtiğimiz seneyi göz önünde bulundurduğumuzda anlaşılıyor. Peki, Gaziantep, Konya, Eskişehir, Bolu il il lise kontenjanları belli oldu mu? İşte 2020 tercih kılavuzu ve lise kontenjanları listesi...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 11:53 Son Güncelleme: 16.7.2020 11:54 ABONE OL
Gaziantep, Konya, Eskişehir, Bolu il il lise kontenjanları belli oldu mu? 2020 LGS tercih kılavuzu ve lise kontenjanları listesi...

sonuçları ile beraber puanlarını öğrenen adaylar şimdi ise sınavlı öğrenci alacak ile ilgili detayları merak ediyor. Her ilde belirli sayıda öğrenciye eğitim verecek olan liseler taban puanlarına göre; adayları belirlediği kontenjana göre alacak. Peki, , , , il il lise kontenjanları belli oldu mu? İşte 2020 LGS tercih kılavuzu ve il il lise kontenjanları listesi...

LGS TERCİH KILAVUZU İLE 2020 LİSE KONTENJANLARI LİSTESİ!

Liselere Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte şimdi ise milyonlarca öğrenci ve veli tercihler için nefeslerini tuttu. İstedikleri okulda iyi bir eğitim almak isteyen adaylar şimdi de konuya ilişkin detaylar için bu yılın kılavuzunu bekliyor. Lise kontenjanları yıllara göre çok değişime uğramadığından geçmiş seneye bakarak değerlendirmeler yapılmaya başlandı.

Gaziantep, Konya, Eskişehir, Bolu il il lise kontenjanları belli oldu mu? 2020 LGS tercih kılavuzu ve lise kontenjanları listesi...

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler sınavından aldıkları puanlar ve tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.

Bu yıl liselerin taban puanları ve kontenjanları henüz açıklanmadı.

LGS'nin geçmiş yıllara ait taban puanları ile bilgi sahibi olunabilir.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?

İL İL LİSE KONTENJANLARI VE LGS TABAN PUANLARI

LGS TERCİH ROBOTU VE KONTENJANLARI 2020

Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.

Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019'a ait taban puanlarına göre arama yapılabilecek.

Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2019 yılı taban puanlarına ulaşılabiliyor.

LGS tercih robotu için tıklayınız...

Gaziantep, Konya, Eskişehir, Bolu il il lise kontenjanları belli oldu mu? 2020 LGS tercih kılavuzu ve lise kontenjanları listesi...

2020 LİSE KONTENJANLARI!

Her ilde sınavla öğrenci alacak bir lise var. Buna göre puanıyla öğrenci alacak liselerin kontenjanları şöyle:

Anadolu liseleri: 71 bin 494

Fen liseleri: 46 bin 710.

Sosyal bilimler liseleri: 12 bin 846.

Anadolu imam hatip liseleri: 42 bin 8.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri: 40 bin 70

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2020 LGS tercih kılavuzu ve lise kontenjanları listesi: Gaziantep, Konya, Eskişehir, Bolu il il lise kontenjanları belli oldu mu?
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