2020 LGS tercih kılavuzu ve lise kontenjanları listesi: Gaziantep, Konya, Eskişehir, Bolu il il lise kontenjanları belli oldu mu?

LGS sonuçları ile beraber puanlarını öğrenen adaylar şimdi ise sınavlı öğrenci alacak lise kontenjanları ile ilgili detayları merak ediyor. Her ilde belirli sayıda öğrenciye eğitim verecek olan liseler taban puanlarına göre; adayları belirlediği kontenjana göre alacak. Peki, Gaziantep, Konya, Eskişehir, Bolu il il lise kontenjanları belli oldu mu? İşte 2020 LGS tercih kılavuzu ve il il lise kontenjanları listesi...

LGS TERCİH KILAVUZU İLE 2020 LİSE KONTENJANLARI LİSTESİ!

Liselere Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte şimdi ise milyonlarca öğrenci ve veli tercihler için nefeslerini tuttu. İstedikleri okulda iyi bir eğitim almak isteyen adaylar şimdi de konuya ilişkin detaylar için bu yılın kılavuzunu bekliyor. Lise kontenjanları yıllara göre çok değişime uğramadığından geçmiş seneye bakarak değerlendirmeler yapılmaya başlandı.