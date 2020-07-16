İş garantili liseyi üniversite ortamında okuyacaklar!

Erdal, "1 yıl hazırlık okuyan öğrenciler daha sonra 4 yıl olmak üzere 5 yıl okuyacaklar. Parasız yatılı okuyabilecekler. Türkiye'nin herhangi bir ilinden öğrenci alabileceğiz. Öğrencilerimiz iyi puanlarla okulumuzu tercih ederlerse burs imkanı sağlanacak. Okul üniversite bünyesinde bir okul olduğu için öğrencilerimiz üniversitenin tüm sosyal imkanlarından faydalanabilecektir. Biz okulumuzun tanıtımını yaparken öğrencilerin 14 yaşında üniversiteye başlayacaklarını vurguladık. Akademik bir hayat içerisinde bulunacaklar. Burada bizim birinci amacımız teknik eleman yetiştirmek. Bugün olduğu gibi gelecekte de tarım önemli bir sektör olacak" diye konuştu.