Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liseye Geçiş Sınav sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci uzun süren sınav maratonun ardından kaç puanla hangi liseye gidilir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yüksek puan alan öğrenciler bu sene de yüksek puanla öğrenci alan liselere yerleşebilecek. Öğrenciler ve veliler LGS tercih kılavuzunu ve liselerin taban puanlarını inceleyerek tercihte bulunacak. Peki, kaç puanla hangi liseye gidilir? 2020 LGS puanıyla hangi liseye kaç puanla girilir?

LGS SONUÇLARI SORGULAMA

KAÇ PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanlarına göre '' Kaç puanla hangi liseye gidilir? ''sorusunun yanıtına ulaşacak.

LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları kontenjanları henüz belli olmadı. LGS tercih kılavuzu açıklandıktan sonra kaç puanla hangi liseye girebildiğinize bakabilirsiniz.