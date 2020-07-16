2020 LGS tercih kılavuzu: LGS sonuçları sonrası tercih kılavuzu erişime açıldı! LGS tercihleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

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2020 tercih kılavuzu: LGS sonuçları sonrası tercih kılavuzu erişime açıldı! LGS tercihleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

Milyonlarca adayın katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınav sonuçlarının bugün öğrencilerin erişimine açılmasıyla vatandaşlar 2020 tercih kılavuzu için bekleyişe geçmişti. tarafından yapılan duyuru ile adayların beklediği kılavuzun erişime açıldığı bilgisi verildi. Peki, LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte 2020 LGS sonuçları sonrası lise tercihleri için kılavuz…

Giriş Tarihi: 16.7.2020 13:49 Son Güncelleme: 16.7.2020 13:49 ABONE OL
LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2020 LGS sonuçları sonrası lise tercihleri için kılavuz yayınlandı Lise kontenjanları

tercih kılavuzu ile beraber milyonlarca öğrenci şimdi de puanlarına göre belirleyecekleri okullara tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu konuya ilişkin tüm detaylar ise MEB tarafından yayımlanan kılavuzda yer alıyor. Bu kapsamda adaylar "LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?" sorusunun yanıtı için kılavuza bakmaya başladı. Peki, LGS tercih kılavuzu ile tercihler nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar…

2020 LGS TERCİH KILAVUZU ERİŞİME AÇILDI! LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

tarafından yayımlanan 2020 LGS tercih kılavuzu sonrasında adaylar kendi puanlarına uygun olan en iyi okula gitmek için tercihlerini yapmaya başlayacak. Bu kapsamda işlemlere başlamadan önce mutlaka kılavuzun incelenmesi büyük önem teşkil ediyor…

LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2020 LGS sonuçları sonrası lise tercihleri için kılavuz yayınlandı Lise kontenjanları

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

Bu sabah saatlerinde açıklanan sınav sonuçlarının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrilmişti. 'ndan yapılan yeni açıklamaya göre tercih kılavuzunun erişime açıldığı belirtildi.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Haberimizin devamından, LGS tercihleri hakkında da bilgi edinebilir; sınav sonuçlarının ardından sürecin nasıl işleyeceğini öğrenebilirsiniz.

İşte, 2020 LGS sonuçları, tercihleri ve tüm bilgiler;

LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2020 LGS sonuçları sonrası lise tercihleri için kılavuz yayınlandı Lise kontenjanları

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

20-29 Temmuz 2020 tarihleri aralığında Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınmasına başlanacağı bildirildi.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.

Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

MEB İLE LGS SONUÇLARI SORGULA

LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2020 LGS sonuçları sonrası lise tercihleri için kılavuz yayınlandı Lise kontenjanları

YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

a) Merkezî Yerleştirme, merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile meslekî ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

b) Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

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2020 LGS tercih kılavuzu: LGS sonuçları sonrası tercih kılavuzu erişime açıldı! LGS tercihleri nasıl ve ne zaman yapılacak?
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