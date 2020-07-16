2020 LGS tercih kılavuzu: LGS sonuçları sonrası tercih kılavuzu erişime açıldı! LGS tercihleri nasıl ve ne zaman yapılacak?

LGS tercih kılavuzu ile beraber milyonlarca öğrenci şimdi de puanlarına göre belirleyecekleri okullara tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu konuya ilişkin tüm detaylar ise MEB tarafından yayımlanan kılavuzda yer alıyor. Bu kapsamda adaylar "LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?" sorusunun yanıtı için kılavuza bakmaya başladı. Peki, LGS tercih kılavuzu ile tercihler nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar…

2020 LGS TERCİH KILAVUZU ERİŞİME AÇILDI! LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020 LGS tercih kılavuzu sonrasında adaylar kendi puanlarına uygun olan en iyi okula gitmek için tercihlerini yapmaya başlayacak. Bu kapsamda işlemlere başlamadan önce mutlaka kılavuzun incelenmesi büyük önem teşkil ediyor…