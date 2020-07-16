LGS’ye kaç kişi girdi? LGS 2020 Liselere Giriş Sınavı kaç kişi başvurdu?

LGS sonuçları 2020 açıklandı. Adayların merakla beklediği açıklama MEB tarafından yapıldı ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Öğrenciler, sınav ile beraber sınava yönelik bilgileri edinmeye çalışıyor. En çok araştırılan soruların başında ise '2020 LGS'ye kaç kişi girdi, sınava kaç kişi başvurdu?' sorusu geliyor.

LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ, SINAVA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

MEB tarafından 2020 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Raporu da erişime açıldı ve yanıtı araştırılan 'LGS'ye kaç kişi girdi, sınava kaç kişi başvurdu?' sorusu da yanıt bulmuş oldu.

İşte, sınava ilişkin rakamlar;