LGS’ye kaç kişi girdi? LGS 2020 Liselere Giriş Sınavı kaç kişi başvurdu?

LGS sonuçları 2020 açıklandı. Adayların merakla beklediği açıklama MEB tarafından yapıldı ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Öğrenciler, sınav ile beraber sınava yönelik bilgileri edinmeye çalışıyor. En çok araştırılan soruların başında ise '2020 LGS'ye kaç kişi girdi, sınava kaç kişi başvurdu?' sorusu geliyor.
MEB tarafından 2020 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Raporu da erişime açıldı ve yanıtı araştırılan 'LGS'ye kaç kişi girdi, sınava kaç kişi başvurdu?' sorusu da yanıt bulmuş oldu.
İşte, sınava ilişkin rakamlar;
Salgına karşı alınan önlemler dolayısıyla 2020 Merkezi Sınava 2019-2020 eğitim-öğretim yılında sekizinci sınıfta eğitime devam eden 1.671.337 öğrencinin tamamının başvurusu otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. Salgın döneminde gerçekleştirilmesine rağmen Merkezi Sınava katılımın oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Sınav başvurusu otomatik olarak yapılan 1.671.337 öğrenciden 1.472.088'i (%88,08) sınava katılmıştır. 2019 yılında sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin sınava katılma oranı ise %85,08 olarak hesaplanmıştı (MEB, 2019). Bu bağlamda, sekizinci sınıf öğrencilerinin sınava katılımında kısmi bir artış görülmüştür.
2019 Merkezi Sınava katılan öğrenci sayısının 1.029.555 olduğu dikkate alınırsa 2020 Merkezi Sınava katılan öğrenci sayısının önceki yıla göre yaklaşık %43 arttığı görülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, bu önemli öğrenci artışının sınav uygulamasını olumsuz etkilememesi için gerekli planlamayı gerçekleştirmiştir.