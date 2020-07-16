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’ye kaç kişi girdi? LGS 2020 Liselere Giriş Sınavı kaç kişi başvurdu?

sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Aday öğrenciler, sonuçları öğrenmeye çalışırken bir yandan da sınava yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Bunların başında ise, ', sınava kaç kişi başvurdu?' sorusu geliyor. Böylelikle adaylar, elde ettikleri puan ile kaç kişinin önüne geçme ihtimali olduğunu tahmin edebiliyor. MEB de sınava ilişkin merak edilen rakamları açıkladı ve bu soruya yanıt verdi. Peki, 2020 LGS'ye kaç kişi girdi, sınava kaç kişi başvurdu? İşte, o rakamlar...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 10:06 ABONE OL
LGS’ye kaç kişi girdi? LGS 2020 Liselere Giriş Sınavı kaç kişi başvurdu?

sonuçları 2020 açıklandı. Adayların merakla beklediği açıklama MEB tarafından yapıldı ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Öğrenciler, sınav ile beraber sınava yönelik bilgileri edinmeye çalışıyor. En çok araştırılan soruların başında ise '2020 , sınava kaç kişi başvurdu?' sorusu geliyor.

LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ, SINAVA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

MEB tarafından 2020 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Raporu da erişime açıldı ve yanıtı araştırılan 'LGS'ye kaç kişi girdi, sınava kaç kişi başvurdu?' sorusu da yanıt bulmuş oldu.

İşte, sınava ilişkin rakamlar;

LGS’ye kaç kişi girdi? LGS 2020 Liselere Giriş Sınavı kaç kişi başvurdu?

Salgına karşı alınan önlemler dolayısıyla 2020 Merkezi Sınava 2019-2020 eğitim-öğretim yılında sekizinci sınıfta eğitime devam eden 1.671.337 öğrencinin tamamının başvurusu otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. Salgın döneminde gerçekleştirilmesine rağmen Merkezi Sınava katılımın oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Sınav başvurusu otomatik olarak yapılan 1.671.337 öğrenciden 1.472.088'i (%88,08) sınava katılmıştır. 2019 yılında sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin sınava katılma oranı ise %85,08 olarak hesaplanmıştı (MEB, 2019). Bu bağlamda, sekizinci sınıf öğrencilerinin sınava katılımında kısmi bir artış görülmüştür.

LGS’ye kaç kişi girdi? LGS 2020 Liselere Giriş Sınavı kaç kişi başvurdu?

2019 Merkezi Sınava katılan öğrenci sayısının 1.029.555 olduğu dikkate alınırsa 2020 Merkezi Sınava katılan öğrenci sayısının önceki yıla göre yaklaşık %43 arttığı görülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, bu önemli öğrenci artışının sınav uygulamasını olumsuz etkilememesi için gerekli planlamayı gerçekleştirmiştir.

LGS’ye kaç kişi girdi? LGS 2020 Liselere Giriş Sınavı kaç kişi başvurdu?
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LGS’ye kaç kişi girdi? LGS 2020 Liselere Giriş Sınavı kaç kişi başvurdu?
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