Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ve E Okul öğrenci giriş ile Liseye Geçiş Sınavı LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

erişime açıldı! ve E Okul öğrenci giriş ile Liseye Geçiş Sınavı sorgulama ekranı

Büyük bir merakla beklenilen 2020 tarafından açıklandı. İyi bir lise hayali ile geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen sınava katılım gösteren öğrenciler, için heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydi. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasında, sınav sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Bu noktada, MEB ve E Okul LGS sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi. Zira, adayların tercihlerde kullanacakları puan LGS sonuçları ile öğrenilebiliyor. İşte, MEB ve E Okul giriş ile LGS lise sınav sonuçları görüntüleme ekranı...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 10:55 Son Güncelleme: 16.7.2020 10:55 ABONE OL
MEB duyurdu: 2020 LGS sonuçları açıklandı! E Okul giriş ile LGS lise sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020 açıklandı. Liseye Geçiş Sistemi kapsamında geçtiğimiz haftalarda uygulanan merkezi sınava milyonlarca öğrenci, sonuçlar hakkında bugünü bekliyordu. MEB, öğrencileri çok fazla geciktirmedi ve sabah saatlerinde sınav sonuçları sorgulama ekranını erişime açtı. Bu noktada, MEB ve E Okul LGS sınav sonucu sorgulama ve öğrenme ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.

2020 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! E OKUL VE MEB SINAV SONUCU SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sabah saatlerinde yapılan son dakika açıklamada, 2020 LGS sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, sınava ilişkin istatistiki bilgiler de yer verildi.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLA

LGS SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLA

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Haberimizin devamından, LGS tercihleri hakkında da bilgi edinebilir; sınav sonuçlarının ardından sürecin nasıl işleyeceğini öğrenebilirsiniz.

İşte, 2020 LGS sonuçları, tercihleri ve tüm bilgiler;

MEB duyurdu: 2020 LGS sonuçları açıklandı! E Okul giriş ile LGS lise sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?

16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://eokul..gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS 2020 BARAJ PUANI KAÇ?

MERKEZİ PUANLA ÖĞRENCİ ALAN NİTELİKLİ OKUL ANADOLU VE FEN LİSELERİ

LGS SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

MERKEZİ PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

MEB duyurdu: 2020 LGS sonuçları açıklandı! E Okul giriş ile LGS lise sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı

TERCİHLER GEÇEN SENE NASIL YAPILDI?

Geçtiğimiz yıl adaylar, 'Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Pansiyonlu Okullar' tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

Geçtiğimiz yıl , kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebildiler.

Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabildi. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyordu.

LGS 2020 BARAJ PUANI KAÇ?

MERKEZİ PUANLA ÖĞRENCİ ALAN NİTELİKLİ OKUL ANADOLU VE FEN LİSELERİ

LGS SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

MERKEZİ PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

MEB duyurdu: 2020 LGS sonuçları açıklandı! E Okul giriş ile LGS lise sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2020 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih takvimi belli olduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.

KONTENJAN VE TABAN PUANLAR

2020 lise kontenjan ve taban puanlar henüz belli olmadı. LGS tercih kılavuzu ile birlikte taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar belli olacak.

2019 LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

MEB duyurdu: 2020 LGS sonuçları açıklandı! E Okul giriş ile LGS lise sınav sonuçları hızlı sorgulama ekranı

LGS 2020 BARAJ PUANI KAÇ?

MERKEZİ PUANLA ÖĞRENCİ ALAN NİTELİKLİ OKUL ANADOLU VE FEN LİSELERİ

LGS SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

MERKEZİ PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ve E Okul öğrenci giriş ile Liseye Geçiş Sınavı LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA