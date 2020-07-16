LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ve E Okul öğrenci giriş ile Liseye Geçiş Sınavı LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020 LGS sınav sonuçları açıklandı. Liseye Geçiş Sistemi kapsamında geçtiğimiz haftalarda uygulanan merkezi sınava milyonlarca öğrenci, sonuçlar hakkında bugünü bekliyordu. MEB, öğrencileri çok fazla geciktirmedi ve sabah saatlerinde LGS sınav sonuçları sorgulama ekranını erişime açtı. Bu noktada, MEB ve E Okul LGS sınav sonucu sorgulama ve öğrenme ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sabah saatlerinde yapılan son dakika açıklamada, 2020 LGS sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, sınava ilişkin istatistiki bilgiler de yer verildi.
LGS SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLA
Haberimizin devamından, LGS tercihleri hakkında da bilgi edinebilir; sınav sonuçlarının ardından sürecin nasıl işleyeceğini öğrenebilirsiniz.
İşte, 2020 LGS sonuçları, tercihleri ve tüm bilgiler;
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?
16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
MERKEZİ PUANLA ÖĞRENCİ ALAN NİTELİKLİ OKUL ANADOLU VE FEN LİSELERİ
LGS SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?
YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!
TERCİHLER GEÇEN SENE NASIL YAPILDI?
Geçtiğimiz yıl adaylar, 'Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Pansiyonlu Okullar' tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.
Geçtiğimiz yıl MEB, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebildiler.
Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabildi. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyordu.
MERKEZİ PUANLA ÖĞRENCİ ALAN NİTELİKLİ OKUL ANADOLU VE FEN LİSELERİ
LGS SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?
YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!
LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2020 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih takvimi belli olduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.
KONTENJAN VE TABAN PUANLAR
2020 lise kontenjan ve taban puanlar henüz belli olmadı. LGS tercih kılavuzu ile birlikte taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar belli olacak.
MERKEZİ PUANLA ÖĞRENCİ ALAN NİTELİKLİ OKUL ANADOLU VE FEN LİSELERİ
LGS SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?
YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!