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ile 2020 üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı? YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

sonuçları ile ilgili son daikka haberleri üniversite adayı öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. tarafından yapılacak olan ‘2020 YKS sonuçları açıklandı’ duyurusu için heyecanlı bekleyiş kısa bir süre içerisinde sona erecek. YKS’nin açıklanacağı tarih ve gün bilgisi, ÖSYM tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, yüz binlerce öğrencinin girdiği 2020 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sonuçları hakkında merak edilen  tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.7.2020 23:43 ABONE OL
ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı? YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

2020 üniversite sınavı koordinesinde önceki ay gerçekleştirildi. Sınav sonrası 1 milyonu aşkın öğrenci, YKS sonuçları için geri sayıma başladı. ÖSYM tarafından, YKS açıklanma tarihine ilişkin bir açıklama geldi. Peki, YKS 2020 ne zaman, hangi gün açıklanacak? Bu başlık altında, YKS ile ilgili merak edilen detaylar ve ÖSYM tarafından açıklanma tarihi yer almaktadır.

2020 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aday öğrenciler için müjdeli haber 'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sınav sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM tarafından üniversite sınavı soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından YKS sonuç tarihi de merak konusu oldu. Peki, üniversite sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İşte, 2020 YKS sonuçları sorgulama ekranı;

ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı? YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı için tarih verildi.

, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

ÖSYM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı? YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı? YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı? YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. , tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.

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ÖSYM ile 2020 YKS üniversite sınav sonuçları erken açıklanır mı? YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
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