Son dakika: LGS sonuçları açıklandı

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.
LGS SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ!
MERKEZİ PUANLA ÖĞRENCİ ALAN NİTELİKLİ OKUL ANADOLU VE FEN LİSELERİ
LGS SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
LGS LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL YAPILACAK?
YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN (YEP) HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!
MERKEZİ PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!