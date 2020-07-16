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Son dakika: sonuçları açıklandı

Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanlığınca kapsamında 'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 09:05 Son Güncelleme: 16.7.2020 09:20 ABONE OL
Son dakika: LGS sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.


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