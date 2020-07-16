2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK tarih verdi mi? Üniversiteler ne zaman açılır?

MEB tarafından yapılan duyuru ile okulların açılacağı tarih olarak 31 Ağustos işaret edilirken binlerce üniversite öğrencisi de konuya ilişkin açıklama için gözlerini YÖK'e çevirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine birçok okul uzaktan eğitimle devam ederken erkenden dönemi kapatan okullar şimdi de 2020-2021 dönemine başlayacak. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK açıklama yaptı mı? Üniversiteler hangi tarihte, ne zaman açılıyor? İşte YÖK'ten konuya ilişkin açıklamalar…

2020 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca 2020-2021 eğitim öğretim yılına ait takvimin duyurulması ile beraber ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimlerine başlayacakları tarih de belli oldu. Yeni eğitim yılının 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağı bildirilirken şimdi ise üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu haline geldi…