Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK tarih verdi mi? Üniversiteler ne zaman açılır?

2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih verdi mi? Üniversiteler ne zaman açılır?

tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuru sonrası milyonlarca vatandaş üniversitelerin açılacağı tarih için gözünü 'e çevirdi. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerin 31 Ağustos tarihinde açılacağı bildirilirken öte yandan üniversite öğrencileri de uzunca bir süre koronavirüs salgını nedeniyle örgün eğitimlerinden geri kalmıştı. Peki, 2020-2021 Eğitim öğretim yılı ile üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK açıklama yaptı mı? Üniversiteler hangi tarihte, ne zaman açılıyor? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 16.7.2020 10:40 Son Güncelleme: 16.7.2020 10:41 ABONE OL
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim yılı ile Üniversiteler ne zaman açılır, YÖK tarih verdi mi?

MEB tarafından yapılan duyuru ile okulların açılacağı tarih olarak 31 Ağustos işaret edilirken binlerce üniversite öğrencisi de konuya ilişkin açıklama için gözlerini 'e çevirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine birçok okul uzaktan eğitimle devam ederken erkenden dönemi kapatan okullar şimdi de 2020-2021 dönemine başlayacak. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK açıklama yaptı mı? Üniversiteler hangi tarihte, ne zaman açılıyor? İşte YÖK'ten konuya ilişkin açıklamalar…

2020 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

tarafınca 2020-2021 eğitim öğretim yılına ait takvimin duyurulması ile beraber ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimlerine başlayacakları tarih de belli oldu. Yeni eğitim yılının 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağı bildirilirken şimdi ise üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu haline geldi…

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim yılı ile Üniversiteler ne zaman açılır, YÖK tarih verdi mi?

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU, NE ZAMAN AÇILACAK?

açılış tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI

Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.

Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim yılı ile Üniversiteler ne zaman açılır, YÖK tarih verdi mi?

"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK tarih verdi mi? Üniversiteler ne zaman açılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA