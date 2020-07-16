Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim takvimi YÖK ile Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu?

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? 2020-2021 eğitim takvimi ile açılacağı tarih belli oldu mu?

Milyonlarca önlisans ve lisans eğitimi alan öğrenci açılış tarihini merak ediyor. Korona virüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim alan öğrenciler kampüslerde eğitimin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde MEB'in 2020-2021 takvimini açıklamasının ardından üniversiteliler gözlerini, ’ten gelecek açıklamaya çevrildi. Buna göre; ? YÖK ile Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 16.7.2020 09:13 Son Güncelleme: 16.7.2020 09:15 ABONE OL
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Önlisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler açılacağı tarihlere odaklandı. Corona virüs salgınında tedbir amaçlı ilkokul, lise ve üniversite öğrencileri uzaktan eğitim üzerinden derslerini görmeye başlamıştı. Konuya yönelik güncel bilgiler için gözler 'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Peki ? Yeni normalde ?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçilen Türkiye'de üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. YÖK'ten gelecek resmi açıklama beklenirken gözler üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtına çevrildi. İşte tüm detaylar…

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu?

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU, NE ZAMAN AÇILACAK?

açılış tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI

Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.

Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu?
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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim takvimi YÖK ile Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu?
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